Europa, oportunidad para invertir la tendencia

El entrenador del FC Barcelona Ronald Koeman. EFE/Alberto Estévez/Archivo

Barcelona, 19 oct (EFE).- El Barcelona recibe este martes en el Camp Nou (21:00 horas) al Ferencvaros húngaro en el estreno del equipo de Ronald Koeman en la Liga de Campeones, que será también una oportunidad para invertir la tendencia del conjunto azulgrana.

Y es que, el nuevo proyecto de Koeman, que arrancó el curso con algunos brotes verdes, cotiza ahora mismo a la baja tras el empate en casa ante el Sevilla (1-1) y la derrota en Getafe en LaLiga Santander.

La visita del Fernencvaros será una nueva prueba para la madurez de este Barça, y su entrenador ya ha advertido que no piensa dejar que la disputa del Clásico contra el Real Madrid el próximo sábado vaya a condicionar este primer duelo europeo.

Aún así, se prevé que el preparador neerlandés haga algunas rotaciones para mantener fresca a la plantilla ante todo lo que viene, pues la visita a Turín para medirse al Juventus la próxima semana también está en el horizonte.

El portero Marc André ter Stegen, los defensas Jordi Alba y Samuel Umtiti y el centrocampista Matheus Fernandes siguen siendo baja por lesión. La más sensible es la de Alba, pues el equipo se sigue huérfano de lateral izquierdo.

De nuevo, la opción de Sergiño Dest para ocupar este carril a pierna cambiada, antes que Junior Firpo, y que Sergi Roberto ocupe el lateral derecho parece la más probable.

Gerard Piqué y Clement Lenglet volverán a formar el eje de la defensa y, en el doble pivote, Koeman podría mantener a Frenkie de Jong pero dar descanso a Sergio Busquets, lo que abriría las puertas de la titularidad a Miralem Pjanic.

Por delante, Philippe Coutinho y Ansu Fati podrían regresar al once en detrimento de Pedri González y Ousmana Dembéle. El tridente ofensivo lo completaría, un partido más, Antoine Griezmann por la derecha, con Leo Messi con libertad por todo el flanco de ataque como falso '9'.

Por su parte, el Ferencvaros vuelve a la Liga de Campeones tras 25 años de ausencia y lo hace tras ganar al Kisvárda (2-0) en la Liga de su país.

El 'Fradi', como llaman los aficionados al equipo más popular de Hungría, ya considera como éxito su retorno a esta fase del fútbol europeo después de la temporada de 1995-1996.

El escenario no le será extraño al ucraniano Szergei Rebrov, que ha jugado varios partidos contra la Barca cuando era jugador activo en el Dinamo Kiev y hasta marcó goles contra el azulgrana en 1993 y 1997.

- Alineaciones probables:

Barcelona: Neto; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Dest; Pjanic, De Jong; Griezmann, Coutinho, Ansu Fati; Messi.

Ferencvaros: Dibusz; Civic, Frimpong, Kovacevic, Heister; Haratin, Laidouni, Nguen, Skvarka; Isael, Varga.

Árbitro: Sandro Schärer (SUI)

Estadio: Camp Nou.

Horario: 21:00 horas (19 GMT).