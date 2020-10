España.-Casado niega bloqueo de la renovación del CGPJ y dice que la actual ley permite acuerdos para su despolitización

01/01/1970 El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, interviene en una rueda de prensa convocada ante los medios tras la reunión del Comité de Dirección del PP, en la sede nacional del partido, en Madrid (España), a 9 de marzo de 2020. EUROPA ESPAÑA POLÍTICA MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS



Insiste en excluir a Podemos y replica a Ábalos que es el Gobierno el que está "desnortado" porque en la UE no entienden su reforma exprés



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El presidente del PP, Pablo Casado, ha negado que exista un bloqueo de su partido en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha remarcado que la actual legislación, que fue pactada por los dos grandes partidos en 2001, permite llegar a acuerdos entre PSOE y PP para garantizar la despolitización de la Justicia.



Para que fructifiquen esas conversaciones, Casado ha insistido en los tres requisitos "inamovibles" de su partido: dejar fuera a Podemos, retirar la proposición de ley de "ataque a la independencia judicial" que han registrado PSOE y Podemos en el Congreso y avanzar en la despolitización "dentro del marco actual".



Así se ha pronunciado en una rueda de prensa desde la sede del PP, donde ha presentado la propuesta del PP para reformar el sistema de elección del CGPJ, que intenta volver al modelo de 1980 derogado por el Gobierno de Felipe González y que excluye a las Cortes de la elección de los 12 vocales del cupo de jueces y magistrados.



LO QUE PLANTEA EL PP EN SU INICIATIVA



Según ha dicho, se trata de cumplir "el compromiso constitucional" para que "los jueces elijan a los jueces". Es el mismo objetivo del programa electoral del PP de 2011 que Mariano Rajoy no llegó a aplicar y en esa misma línea va la reforma que hace unos días también registró Vox.



Casado ha informado de que la proposición del PP apuesta por la despolitización de la Fiscalía General del Estado; que juristas que hayan ocupado cargos políticos no puedan ser vocales del Consejo; y que los informes del órgano de los jueces se realicen para cualquier iniciativa que afecte al funcionamiento de la justicia.



Además, plantea la ampliación del sistema de mayorías reforzadas de tres quintos a todas las decisiones del Consejo y que las asambleas legislativas autonómicas no puedan designar vocales de los tribunales superiores de justicia.



Casado ha recalcado que, después de que Sánchez "se pasase de frenada", el PP busca con esta proposición de ley volver al sistema de elección que promovieron los constituyentes para garantizar la separación de poderes. Eso sí, ha dicho que el PP es "coherente" porque es una iniciativa que ya incluyó en su programa electoral de las generales.



CON EL ACTUAL MARCO LEGAL SE PUEDE LLEGAR A ACUERDOS POLÍTICOS



Eso sí, el presidente de los 'populares' ha admitido que esa reforma no podría aplicarse para el actual proceso de renovación del Consejo, que se inició hace dos años, incluso antes de que él tomara las riendas del PP.



Por eso, cree que, con el actual marco legal de 2001, se pueden llegar a "acuerdos políticos" para despolitizar la actual renovación de vocales del CGPJ "sin tener que esperar un año". En concreto, ha apuntado por ejemplo dotar de "transparencia" la selección de los 12 vocales avalados por la carrera judicial y descartando perfiles políticos en los ocho juristas que proponen los grupos.



Eso sí, una negociación de la que el PP insiste en excluir a Podemos porque considera que la renovación del Poder Judicial exige tres quintos de respaldo parlamentario y ello implica a los dos grandes (PP y PSOE), no a los demás, y menos a un partido como la formación morada que, según Casado, "está imputado" y quiere pactar con independentistas y con los "heredero" de ETA.



LOS REQUISITOS "INAMOVIBLES" DEL PP



En este punto, Casado ha dejado claro que hay "tres requisitos que son inamovibles" para el PP en esas conversaciones de renovación institucional: dejar a Podemos fuera, retirar "la amenaza" y el "ataque a la independencia judicial" que supone la proposición de ley de PSOE y Podemos que rebaja la mayoría parlamentaria para renovar el CGPJ; y avanzar en unas "líneas de despolitización, incluso dentro del marco legal actual".



A su juicio, en estos meses ha habido "puntos de acuerdo" con el PSOE y por eso dice no entender "por qué ahora Podemos ha doblado su apuesta para estar en la negociación". Por eso, ha defendido de nuevo que las negociaciones se realicen entre partidos con mayoría parlamentaria suficiente y ha recalcado que ese acuerdo recibiría el "aplauso" de los socios comunitarios y de las asociaciones de jueces.



"No tenemos por qué asumir el acuerdo de los socialistas con Podemos", ha resaltado, tras recordar que "históricamente siempre han sido el PSOE y el PP los que han formado parte de los grandes consensos constitucionales" y es ahí donde deben "moverse".



CASADO RESPONDE A ÁBALOS



Después de que el ministro y responsable de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, haya asegurado que el problema de España es que el PP está "desnortado", el líder del PP le ha contestado asegurando que es el Gobierno el que "está un poco desnortado".



"Para empezar porque pasando los Pirineos no le entiende nadie. Es escandalosa ver la opinión que se está teniendo de esta reforma legal en Europa y en los profesionales de la Justicia. Y creo que ellos se han dado cuenta, a pesar de la arrogancia patológica de Sánchez", ha enfatizado.



En este sentido, ha señalado que no se puede "chantajear a un partido de estado" como el PP "ni engañar a todos todo el tiempo". "Y en Europa ya le han calado", ha afirmado, para poner en valor su visita la pasada semana a Bruselas donde se reunió, entre otros, con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. "No todo vale para poner a las instituciones a su servicio", ha apostillado.