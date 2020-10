España.- Casado exige a Sánchez acordar criterios "homogéneos" para toda España y aparcar el "partidismo" contra Ayuso

09/10/2020 El líder del PP, Pablo Casado, ofrece una rueda de prensa tras decretar el Gobierno el estado de alarma en Madrid. En Madrid, a 9 de octubre de 2020. ESPAÑA EUROPA MADRID POLÍTICA DAVID MUDARRA (PP)



Pide levantar el estado de alarma en Madrid porque hay autonomías como Cataluña que tienen ya "una incidencia superior" de casos



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El líder del PP, Pablo Casado, ha exigido al Gobierno que lidera Pedro Sánchez promover en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de este miércoles criterios "homogéneos y objetivos" en toda España para afrontar la segunda oleada del coronavirus y aparcar el "partidismo" que, a su juicio, ha mantenido contra el Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso. Según ha dicho, hay que intentar aglutinar "la protección de la salud con evitar la ruina económica".



"Aunque se han retrasado mucho en levantar este estado de alarma, le pedimos que en la reunión de pasado mañana lo hagan de inmediato y los criterios sean homogéneos y objetivos en toda España", ha demandado Casado en una rueda de prensa tras la reunión del comité de dirección del PP para presentar una proposición de ley del PP para reforzar la independencia judicial, al hilo de la polémica abierta para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).



Tras recalcar que su partido exige la "retirada inmediata del estado de alarma en Madrid", ha señalado que las cifras "son tozudas" y el Gobierno de Sánchez "se ha dado de bruces con ellas". Así, ha dicho que la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la propia Comunidad de Madrid "han dejado muy claro que las medidas adoptadas por el Gobierno autonómico estaban siendo eficaces en la bajada de la incidencia de contagios".



En este sentido, ha afirmado que el Ejecutivo de Sánchez tomó una medida "discrecional y arbitraria" contra el Gobierno del PP que, "no tomaron ni con Navarra, ni con Aragón, ni con La Rioja y no están tomando ahora con Cataluña, cuando tiene una incidencia ya superior a la que hay en Madrid". Es más, ha dicho que el Consejo de Ministros aprobó el estado de alarma el mismo día que la Comunidad de Madrid ya estaba "por debajo de 500 casos".



LE PIDE "RECTIFICAR" IMPULSANDO UN MARCO LEGAL PARA PANDEMIAS



Casado ha defendido criterios objetivos y públicos para todas las autonomías, y ayudarlas a hacer efectivas las medidas de restricción de movilidad con las Fuerzas de Seguridad o haciendo pruebas en puntos clave como aeropuertos o estaciones de tren. Además, ha señalado que "ayudar es tener un marco legal para pandemias" y ha recalcado que el PP lleva seis meses haciendo esa solicitud.



El presidente del PP ha echado en cara a Sánchez que lleve meses diciendo que no era posible un plan b alternativo al estado de alarma y ha dicho que estaba "mintiendo" porque él mismo ofreció a Isabel Díaz Ayuso aplicar medidas de acuerdo a la Ley Orgánica de Salud de 1986. "A tiempo estamos de que el Gobierno rectifique trayendo una modificación legal o aceptando la nuestra para hacer un marco legal para pandemias", ha manifestado.



Al ser preguntado si desde el Gobierno se han puesto en contacto con el PP para dar un paso en este sentido y hablar sobre la situación de la pandemia, ha dicho que espera que ese contacto se produzca antes de la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de este miércoles.



PROTECCIÓN DE LA SALUD Y EVITAR LA RUINA ECONÓMICA



Durante su comparecencia, Casado ha afirmado que su partido se guía por criterios científicos y expertos, "no como el Gobierno, que tuvo que reconocer que cinco meses después que no tenía comité de expertos". "Tenemos que tender a un contagio cero y vamos a hacer todo lo posible para que así sea, haciendo posible aglutinar la protección de la salud con evitar la ruina económica", ha dicho.



En este sentido, Casado ha subrayado que él "siempre" ha defendido "el esquema coreano o alemán", de forma que se va confinando a los contagiados, rastreando a sus contactos y protegiendo a los enfermos mayores y más vulnerables "sin tener que paralizar linealmente la actividad económica porque los estragos sociales y el empleo están siendo terribles".



El líder del PP ha explicado que esa línea de actuación se tiene que llevar a cabo con "muchos test", con medidas de confinamiento y limitación de la movilidad donde sea necesario. En este punto, ha criticado la situación que ha provocado el estado de alarma porque no permite salir de la ciudad de Madrid y, sin embargo, permite "moverse entre distritos con muy distinta incidencia de contagios".



"Hay distritos cuyos habitantes podían ir a otro y contagiar a los de ese distrito. Por eso estábamos en contra del estado de alarma. No era una cuestión partidista sino una cuestión de expertos y de científicos", ha manifestado.



En este sentido, el líder del PP ha asegurado que su partido se remite a esos científicos para que lo que se acuerde esta semana sea "realmente eficaz y sin criterios partidistas contra la oposición en este caso".