EEUU.- Trump admite ante su equipo de campaña que tuvo dudas sobre su posible victoria el próximo 3 de noviembre

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha admitido este lunes ante su equipo de campaña que hace varias semanas tuvo dudas sobre su posible victoria de cara a las presidenciales del próximo 3 de noviembre.



Trump, que ha aseverado durante una videoconferencia que "van a ganar", ha expresado, no obstante, que "es algo que no habría dicho hace dos o tres semanas". Las palabras del magnate neoyorquino llegan ahora que las encuestas sobre intención de voto le auguran la derrota, especialmente después de que fuera hospitalizado por contagiarse de COVID-19.



El candidato demócrata, Joe Biden, cuenta con nueve puntos de ventaja, según datos de RealClearPolitics. Las encuestas también sitúan al exvicepresidente estadounidense como el principal ganador en los estados 'bisagra' o 'swing states', que tienen una gran importancia a la hora de resolver el resultado de los comicios a favor de uno u otro candidato.



Trump, no obstante, ha recalcado que los resultados de una encuesta indican que se haría con el estado de Míchigan. Para el mandatario, su situación actual es "la mejor que ha tenido nunca en una campaña". "En la primera fui perdiendo hasta el último día", ha zanjado.