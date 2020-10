EEUU.- La gobernadora demócrata de Michigan acusa a Trump de "incitar al terrorismo doméstico"

19/10/2020 La gobernadora demócrata de Michigan, Gretchen Whitmer POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL RODNEY COLEMAN-ROBINSON / ZUMA PRESS / CONTACTOPHO



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



La gobernadora demócrata de Míchigan, Gretchen Whitmer, ha acusado este domingo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de "incitación al terrorismo doméstico", después de los comentarios que hizo sobre ella durante un mitin electoral, más de una semana después de que las autoridades imputaran a trace personas por el intento de su secuestro.



"Es increíblemente perturbador que el presidente de Estados Unidos, diez días después de un complot para secuestrarme, me juzgue y me ejecute, diez días después de que se descubrió, el presidente está de nuevo inspirando, incentivando e incitando este tipo de terrorismo doméstico", ha denunciado Whitmer en una entrevista para la cadena NBC.



"Está mal. Tiene que terminar. Es peligroso, no solo para mí y mi familia, sino para los servidores públicos", ha afirmado la gobernadora demócrata, a quien Trump ya se refirió días antes como "una dictadora".



En un momento de su último acto de campaña en Míchigan, Trump, quien ha criticado las medidas de confinamiento de Whitmer para combatir el avance de la pandemia, pidió su encarcelación cuando la multitud republicana en el acto clamaba "¡enciérrala!", cuando el presidente estadounidense lanzaba sus ataques.



"Enciérrenlos a todos", ha dicho un Donald Trump, que también el sábado puso en duda las amenazas que Whitmer recibió por parte de un grupo de personas asociadas con el grupo miliciano 'Wolverine Watchmen', quienes pretendían "instigar una guerra civil", según reveló la Fiscalía de Míchigan.



Desde el equipo de campaña del magnate, su nuera, Lara Trump, quien actúa como asesora principal de la misma, ha querido restar importancia a lo sucedido en Míchigan y ha asegurado que el presidente de Estados Unidos "no estaba haciendo nada para provocar que la gente amenazara a esta mujer".



"Se estaba divirtiendo en un mitin", ha dicho Lara Trump, según sus palabras para la cadena CNN.



Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, también ha criticado a Trump por estos comentarios y ha lamentado que la "irresponsabilidad" de este tipo de retóricas.



"El presidente tiene que darse cuenta de que las palabras del presidente de Estados Unidos pesan una tonelada. Y en ese diálogo político, inyectarle tácticas de miedo, especialmente sobre una gobernadora y su familia, es muy irresponsable", ha dicho Pelosi durante un diálogo para la cadena ABC.



Hace algo más de una semana, trece personas fueron imputadas en Míchigan acusadas de un supuesto complot de terrorismo doméstico para secuestrar y "posiblemente asesinar" a la gobernadora Gretchen Whitmer, con la intención de "instigar una guerra civil", según explicó la fiscal general de este estado, Dana Nessel.