Dulce reaparece para mandar un duro mensaje a Kiko Rivera en su peor momento

Después de la entrevista de Kiko Rivera en "Sábado Deluxe" hablando de la depresión por la que está atravesando y confesando las deslealtades que ha tenido con Irene Rivera, a la que ha pedido perdón y ha prometido no volver a fallar, Dulce, una de enemigas públicas número uno del hijo de Isabel Pantoja, tiene algo que decir.



La ex niñera del clan Pantoja, que ha reaparecido en público después de varios meses desaparecida, se ha dejado ver disfrutando de un tranquilo paseo con Isa Pantoja - su "niña" - y Asraf, que acaban de comprometerse. Pero, lejos de la noticia de la boda, a Dulce lo que le preocupa y le ocupa es su enfrentamiento con Kiko Rivera. Y es que en un pasado no muy lejano el hijo de la tonadillera dedicó unos duros calificativos a la catalana, que ésta todavía no ha podido olvidar ni perdonar.



Por eso cuando le preguntamos por las declaraciones de Kiko admitiendo sus desealtades a Irene Rosales y pidiendo perdón por ello, Dulce ha asegurado tajante que lo que tiene que hacer es "pedirme perdón a mí porque nunca es tarde si la dicha es buena".