Divulgaciones climáticas de bancos serían demasiado limitadas

(Bloomberg) -- Los bancos estadounidenses están adoptando un enfoque demasiado estrecho al revelar su exposición al riesgo climático y potencialmente subestiman las posibles pérdidas, según un informe publicado el lunes.

Las divulgaciones bancarias tienden a centrarse en préstamos directos al sector de los combustibles fósiles o la industria eléctrica, pero su exposición es mucho más amplia, dijo Ceres, una organización sin fines de lucro enfocada en la sostenibilidad, en su informe. Más de la mitad de las carteras de préstamos sindicados de los bancos conllevan riesgo climático porque incluyen préstamos a sectores como la agricultura, la manufactura y el transporte, según el informe.

“Los bancos, sus inversionistas, sus directores, sus reguladores y sus clientes deberían estar preocupados”, dijo Steven Rothstein, director gerente de Ceres Accelerator for Sustainable Capital Markets, en una entrevista. “Además de los importantes problemas climáticos, deberían preocuparse por la responsabilidad fiduciaria y la salud financiera de los bancos”.

Los bancos han estado tomando medidas para reducir los riesgos climáticos. JPMorgan Chase & Co. dijo la semana pasada que establecerá metas para cada industria en su cartera, comenzando con el petróleo y el gas, la fabricación de automóviles y la energía eléctrica. Morgan Stanley anunció que eliminará las emisiones netas de carbono de sus actividades de financiación para 2050. Citigroup Inc. y Bank of America Corp. han publicado informes de divulgación climática.

Los riesgos de solo los sectores de combustibles fósiles y electricidad podrían resultar en pérdidas de 3% de la cartera promedio de préstamos sindicados, según el informe. Ese riesgo de pérdida aumenta a 18% cuando se incluye todos los demás sectores relacionados con el clima. Los prestamistas también enfrentan riesgos indirectos de acuerdos con otros bancos, y las pérdidas importantes podrían extenderse a través de las redes financieras, encontró el informe. Ceres pidió a los bancos que revelen más rápidamente los riesgos de sus carteras completas.

Ceres dijo que su análisis no es exhaustivo porque se basa en datos de préstamos disponibles públicamente. Además, el informe podría haber subestimado el peligro, porque consideró el riesgo de transición justo, que se deriva de cambios repentinos en la regulación climática o los sentimientos de inversores y clientes hacia el clima, mientras que excluye el riesgo físico derivado de desastres naturales provocados por el clima.

