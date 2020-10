Detectan marcadores de cáncer de mama con luz de materiales bidimensionales

Un equipo internacional de investigadores ha conseguido detectar biomarcadores del cáncer del mama gracias a la luz de un material bidimensional; el cambio de color indica un cambio en la intensidad de luz que revela la presencia del marcador del cáncer. Imagen cedida por la Universidad Autónoma de Madrid. EFE

Madrid, 19 oct (EFE).- Un equipo internacional de investigadores ha conseguido detectar biomarcadores del cáncer de mama gracias a la luz de un material bidimensional, lo que podría ayudar a hacer un diagnóstico eficaz y temprano de la enfermedad.

Los biomarcadores se han detectado mediante las propiedades luminiscentes de un material (el disulfuro de molibdeno) bidimensional con menos de un nanómetro de espesor.

El trabajo ha sido realizado por investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), de la Universidad de Alabama y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y los resultados se han publicado en la revista Scientific Reports.

El cáncer de mama es el más frecuente en mujeres, con cerca de un caso diagnosticado cada 18 segundos, ha recordado hoy la Universidad Autónoma de Madrid, que ha incidido en que cuando se diagnostica precozmente, la tasa de supervivencia aumenta considerablemente, por lo que la mejora de los métodos para detectarlo es uno de los objetivos más perseguidos por los científicos.

Gracias a los biomarcadores (indicadores específicos de enfermedades) la detección puede hacerse de maneras no invasivas, aunque eso requiere de técnicas fiables y precisas.

Uno de los retos tecnológicos en la actualidad es la mejora de estos métodos por medio de materiales bidimensionales, de espesor atómico, que permitirían aumentar la sensibilidad a este tipo de biomoléculas, ha explicado la Universidad Autónoma en una nota difundida hoy.

El trabajo utiliza copos microscópicos de ese material (el disulfuro de molibdeno) como si fueran plataformas sensoras, aprovechando como indicador su característica luz roja.

El procedimiento, han explicado los autores, consiste en dos pasos: "Primero se incorpora una sonda biológica elegida específicamente para anclarse a la plataforma y al biomarcador del cáncer. Después se deposita la muestra biológica, que puede contener o no el biomarcador analizado".

Cuando el biomarcador está presente en la muestra, este se une a la sonda y la luz característica de ese material se altera, volviéndose aún más roja; pero si el marcador no está presente, la luz no cambia de color apreciablemente.

Puesto que la cantidad de material utilizada para estos biosensores es muy pequeña, este nuevo método permitiría en el futuro, han avanzado los investigadores, realizar test que ayudaran en el diagnóstico eficaz del cáncer de mama.