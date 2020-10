Desconecta.- La tradicional 'mesa de nachos' de esta familia se ha hecho viral como tendencia 'foodie'

19/10/2020 La tradicional 'mesa de nachos' de esta familia se ha hecho viral como tendencia 'foodie'. MADRID, 19 oct. (EDIZIONES) El pasado 23 de junio, un vídeo en TikTok de una familia de Michigan compartiendo cómo montan su tradicional 'mesa de nachos' es la principal causa de que ahora todo el mundo quiera una para sus reuniones sociales. POLITICA YOUTUBE/VIDELO/STEFANIE HERDER



Para quien todavía no ha oído hablar de ello, una 'mesa de nachos' es una mesa entera cubierta con papel de aluminio sobre la que reposa una cama generosa de nachos, arropada de una buena cantidad de ternera sazonada y queso, acompañado en el centro por boles de cebolla picada, lechuga, tomates, guacamole, salsa y jalapeños.



La única vajilla presente son los boles donde va la guarnición y las cucharas para servirla. De resto, los nachos se consumen con las manos. Otra ventaja es el tamaño, ideal para una reunión de varias personas, para no tener que hacer mil viajes a la cocina y para que no haya disputas sobre quién ha cogido más cantidad que quién.



Stefanie Herder, de 36 años, comenzó esta tradición en 2017 mientras ella y su familia buscaban algo divertido para hacer durante sus vacaciones en un día lluvioso en Bitely, Michigan.



"Después de que les conté cómo hacer una mesa de nachos, fuimos al supermercado y compramos todas las guarniciones de nachos que pudimos encontrar para hacer las nuestras y ¡ahora las hacemos todos los veranos!", dijo Stefanie.



La 'mesa de nachos' se hizo viral en TikTok con casi 4 millones de visitas y, gracias a ello, el invento se convirtió en tendencia 'foodie' entre sus usuarios.