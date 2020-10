Coronavirus.- Fauci asegura que "no le sorprendió en absoluto" que Trump contrajera la COVID-19

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El principal responsable de la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos, Anthony Fauci, ha afirmado que "no le sorprendió en absoluto" que el presidente estadounidense, Donald Trump, contrajera la COVID-19, después de verle rodeado por personas sin mascarilla y de burlarse de las medidas preventivas.



"Me preocupé de que se pusiera enfermo cuando le vi en una situación completamente precaria de hacinamiento, sin separación entre personas y casi nadie llevando mascarilla", ha señalado en una entrevista concedida a la cadena de televisión CBS.



"Cuando lo vi en televisión, dije 'Dios mío. Nada bueno puede venir de eso, será un problema'", ha agregado, haciendo referencia al evento celebrado en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca para anunciar la candidatura de la jueza conservadora Amy Coney Barret al Tribunal Supremo del país.



Fauci ya se había referido previamente a la ceremonia como "evento súper contagiador". Al menos doce personas han dado positivo por COVID-19 tras asistir. Trump anunció que él y la primera dama, Melania Trump, estaban contagiados días después del evento, que tuvo lugar el 26 de septiembre.



Por otro lado, el epidemiólogo de la Casa Blanca ha rechazado la idea de imponer un confinamiento nacional en Estados Unidos, aduciendo a que la situación tendría que ser "muy, muy mala" para recurrir a esta estrategia.



A juicio de Fauci, "el país está cansado de las restricciones". "Queremos utilizar las medidas de salud pública no para obstaculizar la apertura de la economía, sino para que sean una puerta segura de apertura de la economía", ha dicho.



Actualmente, Estados Unidos, el país más golpeado por la pandemia del mundo, notifica una media de 55.000 contagios nuevos diarios, un 60 por ciento más desde que las cifras comenzaron a decaer a mediados de septiembre.



Hasta el momento, las autoridades sanitarias estadounidenses han confirmado más de 8,1 millones de personas contagiadas de la COVID-19, incluidas casi 220.000 víctimas mortales.