Coronavirus.- Brasil avanza hacia los 154.000 fallecidos y Sao Paulo anuncia que su vacuna es segura

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Salud de Brasil ha confirmado este domingo 153.905 fallecidos a causa del nuevo coronavirus, después de los 230 contabilizados en las últimas 24 horas, mientras que las autoridades de Sao Paulo han anunciado que la vacuna desarrollada con la farmacéutica china Sinovac es segura tras completar la primera etapa de los ensayos, en los que han participado unas 9.000 personas.



No obstante, Dimas Covas, el director del Instituto Butanta, la institución que participa en los estudios de la vacuna china, ha matizado que los resultados finales no se darán a conocer hasta noviembre y diciembre, pues todavía quedan por someterse a las pruebas unas 4.000 personas.



Covas ha contado para el diario 'Estadao' que los últimos datos son "muy similares a los chinos", cuyo estudio señaló que más del 90 por ciento de las personas que se inocularon la vacuna no sufrieron efectos secundarios.



En relación al reto de datos ofrecidos por el Ministerio de Salud, se han contabilizado hasta la fecha 5.235.344 casos acumulados, tras sumar 10.982 contagios más, mientras que la cifra de personas que ha logrado superar la enfermedad ha ascendido a 4.650.030.



El estado de Sao Paulo es la región con mayor incidencia de la pandemia, con 1.063.602 casos acumulados, de los cuales 947.608 corresponden a personas que han logrado superar la enfermedad, y 38.020 fallecidos.



Las tasas de ocupación de unidades de cuidados intensivos son del 40,5 por ciento en la ciudad de Sao Paulo, mientras que a nivel estatal es del 41 por ciento.