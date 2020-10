Colombia.- Bogotá recibe a la 'minga' y critica la falta de acuerdo con el Gobierno nacional

19/10/2020 La 'minga' indígena a su paso por Cali, Colombia. POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL EL TIEMPO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



La 'minga' indígena que desde hace una semana recorre Colombia ha llegado este domingo a la capital, Bogotá, donde ha sido recibida por la alcaldesa, Claudia López, que ha criticado la falta de un acuerdo ante la negativa del presidente, Iván Duque, de reunirse con los representantes de la marcha.



Con la intención de reunirse con el presidente, Iván Duque, las participantes de esta marcha han llegado un día antes de lo previsto al Palacio de Deportes de la ciudad, que los albergará durante su estancia en la capital "con respeto y bioseguridad", ha destacado López a través de Twitter.



La llegada estaba prevista para este lunes, aunque ante la advertencia del alcalde de Soacha, la parada anterior planeada antes de la entrada a Bogotá, de que no contaba con los recursos para acoger a los integrantes de la marcha, la 'minga' ha seguido su recorrido hasta llegar a la capital.



Durante las manifestaciones en la ciudad, la 'minga' estará acompañada "por su propia Guardia y los Gestores de Diálogo y Convivencia de la Alcaldía de Bogotá", ha explicado la alcaldesa, que ha pedido "no estigmatizar la movilización social".



López ha subrayado que "la 'minga' llega a Bogotá por la imposibilidad del Gobierno nacional de reunirse directamente con ellos en Cali y llegar a acuerdos en sus demandas y peticiones", por lo que "con todo el respeto", ha solicitado a Duque "resolverlos los conflictos con la ciudadanía y la 'minga' pacíficamente".



Este mismo domingo, Duque ha advertido a la movilización indígena que está dispuesto a debatir con todos los sectores, siempre y cuando se haga por vías legítimas y no bajo amenazas o ultimátum.



La llegada de la marcha de casi 10.000 indígenas a la capital colombiana ha provocado tensión entre el Gobierno y las autoridades locales, ya que el primero ha emplazado a las segundas a asumir la logística y garantizar las medidas sanitarias de sus participantes.



Desde el pasado lunes, cuando el grupo de indígenas llegó a Cali desde el departamento del Cauca, han mantenido conversaciones y diálogos con una delegación del Gobierno colombiano, presidida por la ministra de Interior, Alicia Arango, aunque no han llegado a ningún acuerdo. Sin embargo, el objetivo del movimiento es reunirse con Duque, que ya negó su asistencia a una convocatoria de su parte en Cali, lo que motivó la partida hacia Bogotá.



Las reivindicaciones de la 'minga' incluyen la critica a la impunidad por parte de la Administración en relación al asesinato de líderes sociales, así como la implementación del acuerdo de paz y la violencia en general que ha sacudido al país.