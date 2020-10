Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Un nuevo plazo para el estímulo en Estados Unidos, otro hito del coronavirus y un nuevo giro en las conversaciones sobre el brexit.

Mañana

Los acontecimientos durante el fin de semana reanimaron las esperanzas de un acuerdo de estímulo antes de las elecciones del 3 de noviembre. El presidente Donald Trump dijo que quería “un número más grande” y que los republicanos del Senado lo aceptarían “finalmente”. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, fijó el martes como plazo final para llegar a un acuerdo que el Congreso pueda aprobar a tiempo para la votación. El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, dijo que los republicanos “por supuesto evaluarían” cualquier propuesta, mientras que su partido aún avanza en los planes para votar sobre un paquete de US$500.000 millones.

40 millones

El aumento de los casos de virus en Europa contribuyó a que el recuento mundial de contagios superara los 40 millones. India y EE.UU. promediaron más de 50.000 casos por día. Los países están endureciendo las restricciones e implementando otras nuevas, mientras los Gobiernos enfrentan dificultades para controlar los brotes a medida que el clima se enfría. China, donde originalmente se reportó el virus, registró una expansión de su economía de 4,9% en el tercer trimestre frente a un año antes, gracias a un gasto de los consumidores más sólido de lo previsto.

Conversaciones

Washington no es el único lugar hoy donde hay esfuerzos de último momento para llegar a un acuerdo. El negociador británico para el brexit, David Frost, mantendrá más tarde conversaciones con Michel Barnier, de la UE, mientras buscan una manera de reiniciar las estancadas conversaciones. Es posible que el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, se vea obligado a suavizar la controvertida legislación internacional por la Cámara de los Lores, la Cámara alta no elegida del Reino Unido. También hablarán hoy miembros de la OPEP+ para hacer un balance del mercado, sin que se esperen cambios importantes en la política hasta su reunión de diciembre.

Mercados al alza

Datos de China y los intentos por conseguir un paquete de estímulo están ayudando a mejorar la percepción. El índice MSCI Asia-Pacific subió 0,8%, mientras que el índice Topix de Japón cerró con un alza de 1,3%. En Europa, el índice Stoxx 600 había avanzado 0,5% a las 5:50 a.m., hora del este, con cierto impacto comercial luego de que Euronext NV sufriera un problema técnico. Los futuros del S&P 500 apuntan a una apertura al alza, el rendimiento de los títulos del Tesoro a 10 años era de 0,776% y el oro avanzaba.

También hoy...

El presidente de la Fed de EE.UU., Jerome Powell, participa en un panel del FMI a las 8:00 a.m. Más tarde hablarán otros cinco oradores de la Fed, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y el economista jefe Philip Lane. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, visita Medio Oriente. Haliburton Co., International Business Machines Corp y PPG Industries Inc. se encuentran entre las compañías que informan resultados. La conferencia de Milken continúa.

