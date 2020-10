Ciencia.-Derivados lácteos producidos a gran escala en la India hace 4.500 años

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



Los productos lácteos se elaboraban ya en el año 2.500 antes de Cristo en el Valle del Indo, avance que pudo alimentar a una civilización populosa e incluso excedentes para el comercio.



En un informe publicado en Scientific Reports, Kalyan Sekhar Chakraborty, investigador postdoctoral de la Universidad de Toronto Mississauga, utilizó técnicas de análisis molecular para estudiar los residuos de la cerámica antigua y demostrar que las grasas lácteas no solo estaban presentes, sino que eran relativamente comunes.



Estudió 59 fragmentos de cerámica de Kotada Bhadli, un pequeño sitio en el actual estado indio de Gujarat. Veintidós de ellos mostraron evidencia de lípidos lácteos. Es la producción láctea más antigua conocida en la India y data del apogeo de la civilización del valle del Indo.



"Descubrimos que los productos lácteos eran una parte integral de su dieta en un sitio que data de alrededor del 2500 a. C.", dice en un comunicado Chakraborty, quien está realizando su investigación postdoctoral con Heather Miller, profesora de antropología.



"Esto habría permitido la acumulación de un excedente de proteína animal, sin afectar el número de animales de su hato. La pregunta pasa a ser el papel de los lecheros. ¿Por qué es tan importante en este antiguo asentamiento? Es algo que podría intercambiarse entre asentamientos y regiones. Es una oportunidad para que se desarrollen diferentes especializaciones económicas".



Chakraborty trabajó con el profesor Greg Slater de la Universidad McMaster para determinar que se estaban produciendo productos lácteos. La cerámica es porosa y absorbe parte de los alimentos que se cocinan en su interior. Chakraborty buscó lípidos porque no se disuelven en agua. Siglos después, todavía es posible identificar qué tipos de grasa están presentes utilizando una técnica llamada análisis de isótopos estables.



Usando un solvente orgánico para disolver los residuos, Chakraborty y Slater pudieron identificar qué lípidos estaban presentes. Analizaron los ácidos palmítico y esteárico, ambos abundantes en sitios arqueológicos. Dependiendo de los isótopos de carbono presentes, es posible determinar si los lípidos del residuo provienen de plantas, peces o animales rumiantes.



También pudieron determinar qué tipo de animales rumiantes se estaban utilizando para la producción lechera. Las vacas y los búfalos de agua consumían una dieta que consistía principalmente en mijo, mientras que las ovejas y las cabras pastaban en los pastos cercanos. Estas plantas tienen diferentes procesos fotosintéticos que producen diferentes ácidos. A partir de su análisis, los investigadores pudieron determinar que los residuos lácteos provenían de animales que habían comido mijo.