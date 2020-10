Cerro Porteño comienza sumando en un Clausura que lidera con Libertad

Ángel Cardozo (d) de Cerro disputa un balón con Antonio Riveros de Luqueño hoy, en un partido del Torneo Clausura paraguayo entre Cerro Porteño y Sportivo Luqueño en el estadio La Nueva Olla en Asunción (Paraguay. EFE/Nathalia Aguilar

Asunción, 18 oct (EFE).- Cerro Porteño, el ganador del Apertura, se alzó al primer puesto de la tabla del Clausura al vencer este domingo a Sportivo Luqueño, si bien comparte la cabeza con un Libertad que se impuso a domicilio a Guaireña con un inapelable 3-0 y con 12 de Octubre, San Lorenzo y Sol de América, que también sumaron tres puntos.

El que falló en la primera jornada de este Clausura, reducido a once fechas y a una posterior liguilla, fue Olimpia, que no pasó del empate a un gol ante Nacional en un polémico partido, con tres goles anulados.

Cerro Porteño conocía el resto de resultados, que se dieron entre el viernes y el sábado, al salir esta noche a su cancha de la Nueva Olla con el bloque con el que hace unas semanas conquistó el Apertura.

No obstante, el conjunto que dirige Francisco Arce tuvo un primer tiempo sin fuste y desconectado frente a un Sportivo Luqueño que no creó ocasiones de gol.

El Ciclón se espabiló en el 56 gracias a su goleador Diego Churín, que no falló un penalti por mano de un defensor e inauguró con la zurda el marcador.

Solo un minuto después hizo el segundo Claudio Aquino, en un ataque relámpago y cuando los de Barrio Obrero todavía celebraban el gol de Churín, que según los medios locales está siendo seriamente cortejado por el brasileño Gremio.

El mejor debut de la fecha fue el Libertad, que goleó a Guaireña con doblete de Sebastián Ferreira, el máximo anotador del Apertura, y con una diana de Óscar Cardozo.

Buenas vibraciones por tanto en un Gumarelo que esta semana visita al argentino Boca Juniors con miras a pasar de fase en una Libertadores que tiene cuesta arriba.

Tampoco podía empezar mejor Sol de América, en la segunda victoria de Sergio Oterman como entrenador.

Fue el sábado ante un Guaraní (1-0) que no anduvo fino y que es uno de los aspirantes al título, así como a llegar a lo más alto en la Libertadores, donde ya tiene el billete a octavos.

En la cima también se ubica San Lorenzo, que el viernes derrotó a General Díaz con un único gol de Santiago Salcedo, el número 150 de su cuenta como profesional.

12 de Octubre es el otro jinete de la montonera de líderes, al ganar hoy a domicilio a River Plate (1-2).

La otra cara es la de Olimpia, que el viernes empató en su campo con Nacional (1-1) en un choque dominado por el VAR, con dos goles anulados al local y uno al visitante, todos por fuera de juego.

Y dos expulsiones, una por cada equipo, por agresión entre Richard Ortiz y Ricardo Garay.

Olimpia tiene todo un reto este martes en su cancha, frente al ecuatoriano Delfín, ambos en busca del pase a octavos de la Libertadores.

Resultados

General Díaz 0 -San Lorenzo 1

Olimpia 1 -Nacional 1

Sol de América 1 -Guaraní 0

Guaireña 0 -Libertad 3

River Plate 1 -12 de Octubre 2

Cerro Porteño 2 -Luqueño 0.