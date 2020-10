Cavani no podrá debutar con el United en París

Edinson Cavani sólo ha actualizado dos veces su cuenta de Twitter en los últimos 11 días. Se mostró antes sus 2,1 millones de seguidores en una máquina de correr y entrenándose en una cancha con sus nuevos compañeros del Manchester United.

Es obvio que el delantero uruguayo quiere decirle a todos que está listo para su debut con el club inglés.

Y debió estar desesperado de poder hacerlo el martes en la Liga de Campeones contra el Paris Saint-Germain, el club francés donde ganó una pila de trofeos durante siete y quedó como el goleador histórico con 200 conquistas en 301 partidos.

Pero no pudo ser. Cavani se quedó con las ganas de viajar a la capital de Francia al determinarse que aún no está en plenas condiciones físicas para jugar tras siete meses de inactividad. Su último partido con el PSG fue previo a la pandemia de coronavirus que paralizó el fútbol mundial.

Cavani tendrá que ver de lejos al PSG, el club del cual quedó desvinculado en junio tras negarse a extender su contrato por unos meses y participar en la fase final de la Champions.

Quedó irritado por ser relegado en el club francés tras la adquisición del argentino Mauro Icardi. Se perdió la primera parte de la temporada por una lesión, y luego el PSG frenó su deseo de irse al Atlético de Madrid en enero.

Al llegar marzo, con la pandemia causando estragos, Cavani ya tenía decidido irse del PSG al final de su contrato y la reprogramación de la Champions para agosto no cambió su parecer.

Nunca pudo recibir una despedida apropiada por parte de los hinchas del PSG. Su último partido con el club donde se coronó campeón de la liga francesa en seis ocasiones fue contra el Borussia Dortmund por los octavos de final en un vacío Parque de los Príncipes.

Tras fichar con el United en el último día del mercado de pases, hubiera deseado regresar al estadio donde se destacó durante siete años.

Una vez que reciba la luz verde para jugar, Cavani tendrá que ganarse el puesto en el United que cuenta con Anthony Martial — quien está cumpliendo una suspensión — y Marcus Rashford como las otras referencias en el ataque con el técnico Ole Gunnar Solskjaer.

Cavani no pudo jugar el sábado en la victoria 4-1 ante Newcastle en la Premier, ya que estaba cumpliendo la cuarentena obligatoria tras instalarse en Inglaterra.

Rashford sabe de la calidad y trascendencia del nuevo fichaje del club.

“Podría ser una pieza fundamental para nosotros esta temporada", dijo Rashford la semana pasada. “Para ganar dos o tres trofeos en una temporada, se necesita un plantel. No se puede cuando no se cuenta con gente que te aporte goles cada semana. No se puede sin tres o cuatro delanteros en el equipo".

“Cuando era niño, veía que el United tenía siempre cuatro o cinco delanteros que anotaban goles en cualquier momento. Mientras más nos acerquemos a eso, más fuertes seremos”, añadió.