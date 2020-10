Causeur sigue asintomático y Abalde solo tiene un golpe

El jugador del Real Madrid Fabien Causeur. EFE/Mariscal/Archivo

Madrid, 19 oct (EFE).- Fabien Causeur, alero francés del Real Madrid, está aislado y asintomático en su domicilio y Alberto Abalde parece que "sólo tiene un golpe" en una rodilla como adelantó su entrenador Pablo Laso; los dos serán baja ante el Monbus Obradoiro este martes.

Causeur ha confirmado en sus redes sociales que se encuentra bien: "Gracias a toda la gente que ha tomado unos minutos para preguntar qué tal estoy. Por ahora me encuentro bien y sin síntomas, pero toca cuidarme y sobre todo proteger a los demás. Un abrazo a todos nos vemos en nada", escribió.

Respecto a Abalde, las pruebas parecen confirmar la primera impresión, que "solo es un golpe" en su rodilla. A pesar de ello lo más probable es que se le concedan unos días para que todo vaya bien.

Anthony Randolph, que no participó la semana pasada en los choques del equipo pero sí entrenó, podría volver a la pista, si Laso lo considera conveniente, igual que el capitán Felipe Reyes.

Los partidos se le acumulan al Real Madrid y esta semana tendrá, si no ocurre nada nuevo, tres compromisos, el martes el Obradoiro, partido aplazado de la quinta jornada de Liga; el viernes visita el Palau para enfrentarse al Barcelona en Euroliga y el domingo el clásico madrileño contra el Movistar Estudiantes.