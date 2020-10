Campaña de Trump pide cambios en temas de debate, no en reglas

(Bloomberg) -- La campaña de reelección de Donald Trump arremetió contra la Comisión de Debates Presidenciales sobre los temas y los posibles cambios en las reglas para el enfrentamiento final del presidente contra el candidato demócrata, Joe Biden.

En una carta de dos páginas a la Comisión, el director de campaña de Trump, Bill Stepien, no llegó a amenazar con retirarse del debate del 22 de octubre, pero dijo que las “payasadas a favor de Biden de la Comisión no partidista han convertido toda la temporada de debates en un fiasco”.

“Por el bien de la integridad de la campaña y el beneficio del pueblo estadounidense, los instamos a que reconsideren y vuelvan a publicar un conjunto de temas para el debate del 22 de octubre, con énfasis en la política exterior”, escribió Stepien en la carta con fecha del 19 de octubre y publicada en su cuenta de Twitter.

El jefe de campaña dijo que la lista de temas “aislaría a Biden de su propia historia”, refiriéndose a acusaciones infundadas relacionadas con los negocios en el extranjero del hijo del exvicepresidente, Hunter. Stepien dijo que el debate final “siempre fue anunciado” como un debate de política exterior, pero eso nunca fue anunciado por la Comisión o la moderadora, Kristen Welker de NBC.

La Comisión anunció el pasado viernes que el último debate tendrá seis temas: la lucha contra el covid-19, las familias estadounidenses, la raza en Estados Unidos, el cambio climático, la seguridad nacional y el liderazgo. No se ha realizado cambios en las reglas del debate, pero reportes de medios de comunicación han indicado que la Comisión ha considerado cortar los micrófonos de los candidatos si infringen las reglas.

“Es completamente inaceptable que alguien ejerza tal poder, y la decisión de proceder con ese cambio equivale a entregar un mayor control editorial del debate a la Comisión”, dijo Stepien.

Trump se retiró de lo que se suponía sería el segundo debate con Biden, programado para el 15 de octubre, después de que la Comisión decidiera que se llevaría a cabo virtualmente debido al diagnóstico de covid-19 del presidente el 1 de octubre.

El presidente comenzó a viajar nuevamente la semana pasada después de dar negativo, según su médico, y su campaña ha dicho que no hay razón médica para no tener el debate en persona.

