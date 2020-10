Bolivia.- Mesa concede su derrota ante el MAS dada la "amplia ventaja" cosechada por Arce en Bolivia

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, ha reconocido este lunes su derrota frente a su rival del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, dada la "amplia ventaja" cosechada por este conforme a los sondeos a pie de urna.



"Queremos ser muy claros en la evaluación y valoración de lo que ha sido el resultado preliminar" de la votación del domingo, ha dicho Mesa en su esperada comparecencia ante la prensa, subrayando que la victoria de Arce augurada por los sondeos a pie de urna parece haber sido ratificada "también por la observación internacional".



"El resultado es muy contundente y muy claro", ha reconocido el expresidente, quien ha incidido en que "la diferencia entre el primer candidato y nosotros es amplia". Por ello, "nos toca como corresponde a quienes creemos en la democracia y a quienes dijimos que íbamos a reconocer el resultado", fuera cual fuera, el "reconocer que habido un triunfador", ha añadido.



"Es un resultado que aceptamos y que consideramos que dada la distancia no va a modificarse cuando se conozca el resultado oficial", ha añadido Mesa, que no obstante esperará a conocer el dato oficial, sobre todo en lo relativo a la composición de la Asamblea Legislativa, que también se elegía el domingo.



Por otra parte, Mesa ha agradecido "profundamente y de corazón" a quienes votaron por él y su movimiento por considerar que "éramos la mejor opción política para el país" y ha dejado claro que el suyo es un proyecto político que arrancó en octubre de 2018 que "sigue en proceso y que creemos que es fundamental en la realidad de Bolivia".



En este sentido, ha subrayado que los bolivianos han dado "un mandato" a cada uno, en el caso de Comunidad Ciudadana "ser la cabeza de la oposición democrática". "Vamos a asumir esa responsabilidad con claridad", ha prometido, defendiendo la necesidad de "construir un sistema democrático en el que la oposición tenga una voz, iniciativas y lleve adelante la fiscalización adecuada".



"Tenemos plena conciencia de que aquí no se termina el camino (...) no es un tiempo en el que uno esté para mirar hacia abajo o sentirse triste, en absoluto", ha asegurado, convencido de que se debe "respetar el mandado del pueblo boliviano", al que ha elogiado por haber "definido" lo que quiere para el país.



"Ojalá que todos, gobernantes y miembros de la oposición estemos a la altura de este importantísimo desafío que tiene Bolivia, que va a encarar uno de los momentos más duros de su historia" y "seamos capaces de responder con fortaleza y con responsabilidad en la parte que a cada uno de nosotros nos toca", ha remachado.



De acuerdo con el sondeo a pie de urna de CiesMori, Arce ganaría con el 52,4 por ciento de los votos, mientras que Comunidad Ciudadana (CC) del expresidente Carlos Mesa se quedaría en el 31,5 por ciento. Tercera fuerza sería Creemos, de Luis Fernando Camacho, con el 14,1 por ciento, seguido del Frente Para la Victoria (FPV) de Chi Hyun Chung, con 1,6 por ciento.



No obstante, los primeros datos oficiales del recuento no concuerdan con este resultado. Con algo el 18,15 por ciento de las actas escrutadas a nivel nacional, según el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), CC se sitúa en cabeza con el 44,46 por ciento, mientras que el MAS recabaría el 34,67 por ciento y Creemos el 18,9 por ciento.