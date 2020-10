Atlético Nacional salva un punto en el último minuto del clásico ante América

En la imagen los jugadores del Atlético Nacional. EFE /Cristian Hernández /Archivo

Bogotá, 18 oct (EFE).- El Atlético Nacional salvó un empate en último minuto del clásico ante el América de Cali con un gol de media distancia del centrocampista Brayan Rovira, que selló el 2-2 definitivo entre 'verdolagas' y 'diablos rojos' en la decimoquinta jornada de la liga colombiana.

Durante el fin de semana, el Deportes Tolima se mantuvo como líder invicto del campeonato al igualar 1-1 en su visita al Jaguares, mientras que el Junior de Barranquilla venció 2-0 al Pereira y rompió una racha negativa de cinco partidos sin perder.

La fecha 15 se cierra el lunes con los partidos Alianza Petrolera-Rionegro Águilas y Deportivo Cali-Santa Fe.

PARTIDO REÑIDO

En un duelo intenso disputado en el estadio Atanasio Girardot, el América fue superior que si rival y lo plasmó en la cancha al irse en ventaja con golazo de larga distancia del extremo Duván Vergara, uno de los jugadores más destacados del torneo, al final del primer tiempo.

El 0-2 fue obra del centrocampista Carlos Sierra a pase del extremo John Arias, tras lo cual el técnico de Nacional, Juan Carlos Osorio, dio entrada al creativo Jarlan Barrera.

Ese futbolista se comenzó a juntar con el extremo Deinner Quiñones y así fue como llegó el 1-2 al 81 cuando se juntaron y mandaron un centro que definió Andrés 'el Rifle' Andrade, uno de los máximos goleadores del equipo con seis tantos.

Cuando el partido parecía decidido, Rovira se sacó de la manga un fortísimo remate de media distancia y venció la resistencia del portero venezolano Joel Graterol al minuto 94.

Con ese resultado, los 'verdolagas' son cuartos con 26 unidades, dos más que el América que es sexto.

LÍDER INVICTO

El Deportes Tolima empató 1-1 en su visita al Jaguares de Córdoba en un partido duro en el que jugó 77 minutos con diez, por la expulsión del mediocentro Yeison Gordillo, y se mantuvo como líder invicto del torneo con 31 puntos, producto de ocho victorias y siete empates.

El equipo de Ibagué, dirigido por Hernán Torres, se fue en ventaja en el tiempo de reposición con un tanto de penalti de Andrey Estupiñán.

El empate, tras mucho insistir y convertir en figura al portero Álvaro Montero, llegó al 72 con un gol del argentino Pablo Bueno, de 30 años y que consiguió así su segunda diana en el campeonato.

RECUPERACIÓN

El Junior de Barranquilla superó su racha negativa de cinco partidos sin ganar por liga y derrotó 0-2 al Deportivo Pereira, que no ha ganado ninguno de los siete partidos que jugó desde que se reanudó el fútbol en Colombia el mes pasado.

Los tantos fueron obra del centrocampista James Sánchez, al minuto 4, y del central Dany Rosero, al 44, y con ellos el Junior llegó a 22 puntos que lo ponen en el octavo lugar.

El Pereira, entre tanto, se estancó en el decimosexto lugar con 15 unidades y tiene pocas oportunidades de jugar los cuartos de final.

UN PUNTO CLAVE PARA EL ONCE CALDAS

El delantero paraguayo Roberto Ovelar anotó el tanto con el que el Once Caldas de Manizales igualó 1-1 en su visita al Boyacá Chicó y salvó un punto clave en la decimoquinta jornada de la liga colombiana.

Con el empate del sábado, el campeón de la Copa Libertadores de 2004 se mantuvo en el séptimo lugar de la tabla con 22 unidades y sigue soñando con quedar entre los ocho mejores para clasificar a los cuartos de final del campeonato.

Los locales, que ocupan el penúltimo puesto con 12 puntos, se fueron en ventaja con un tanto del volante Mateo Palacios al minuto 19, mientras que la igualdad fue obra de Ovelar en una grandiosa jugada colectiva con Dayro Moreno que fue su sexto tanto en el torneo.