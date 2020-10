Apple lanza el canal Apple Music TV, una especie de MTV en el 2020

Fotografía del logotipo de Apple. EFE/PAUL BRAVEN/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 19 oct. (EFE).- Apple lanzó por sorpresa este lunes Apple Music TV, un canal de televisión en directo que emite videos musicales las 24 horas del día y además estrenará canciones, conciertos y programas especiales con motivo de lanzamientos de discos, como el próximo "Letter to You" de Bruce Springsteen.

El canal de momento sólo está disponible en Estados Unidos, donde su propósito inicial se compara con el nacimiento de la MTV en los años 1980, cuando era una cadena completamente musical que revolucionó la industria antes de que se lanzara a explotar el formato de los "reality show".

La programación de Apple Music TV consiste en videos musicales sin publicidad, además de "emisiones especiales, eventos y conciertos en directo", anuncio la compañía.

El primero de esos eventos será el jueves, un día antes de que Bruce Springsteen publique su álbum "Letter to You". El canal emitirá una entrevista exclusiva con el cantante, un programa especial con sus fans y un bloque de videoclips continuos con canciones de Springsteen.

Este lunes, con motivo del estreno, la compañía hizo una cuenta atrás con las cien canciones más escuchadas en su plataforma de "streaming".

El canal musical es un paso más de la tecnológica para dominar en el sector servicios, tras el estreno de otros productos como su propia emisora de radio, su plataforma televisiva, su servicio de "streaming" musical y pronto, un sistema de suscripción a clases deportivas por internet.

Además, con Apple Music TV, la compañía de la manzana mordida buscará tener mayor representación en el mercado de los videos musicales, hasta ahora dominado por YouTube y Vevo.

De momento, ya ha empezado a fichar a estrellas mundiales como Billie Eilish, quien estrenará en su plataforma de televisión un documental sobre su carrera, con la que hizo historia este año al convertirse en la artista más joven que gana las cuatro categorías principales de los prestigiosos Grammy.