AMP.- Chipre.- El presidente de Chipre muestra su "disposición" para dialogar sobre la reunificación con Tatar

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El presidente de Chipre, Nicos Anastasiades, ha declarado este lunes su "disposición y decisión" para comenzar una ronda de conversaciones sobre la reunificación de la isla con el primer ministro de la República Turca del Norte de Chipre, Ersin Tatar, que el domingo se impuso en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del territorio.



"Quiero asegurarle a él y a los compatriotas turcochipriotas mi disposición y decisión para responder inmediatamente a la intención del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, de embarcarse en una nueva iniciativa para resolver lo antes posible el problema de Chipre", ha señalado, defendiendo que la solución debe basarse en "las resoluciones de la ONU y los principios de la Unión Europea".



En un comunicado, Anastasiades ha asegurado que respeta "completamente" la voluntad del pueblo al elegir a Tatar, afín a Turquía, como nuevo líder de la comunidad turcochipriota, al tiempo que le ha felicitado y ha expresado su intención de buscar una reunión "introductoria" con él. "Espero que Tatar muestre la misma voluntad", ha agregado.



Tras conocer los resultados, Tatar también manifestó su disposición a sentarse a negociar con los grecochipriotas para lograr una solución al contencioso de la división de la isla "basada en los hechos".



"Creo sinceramente que resolver el contencioso de Chipre también mejorará las relaciones turco-griegas", ha señalado. Tatar defiende una solución de dos estados, igual que Ankara.



"DESARROLLO NEGATIVO" DE LA SITUACIÓN



Por su parte, el principal partido de la oposición de Chipre, Akel, ha valorado que la elección de Tatar como líder de la comunidad turcochipriota constituye un "desarrollo negativo" en la situación, dada la posición del nuevo presidente.



"No obstante, en vista del hecho de que el secretario general de la ONU ha reiterado repetidamente su intención de emprender esfuerzos para reactivar las negociaciones, la parte grecochipriota debe permanecer comprometida y coherente en la reanudación de las negociaciones desde el punto en el que las dejó en Crans-Montana (en 2017)", ha agregado, informa el diario 'Cyprus Mail'.



Por otro lado, el Gobierno griego ha trasladado este lunes su esperanza de que Tatar restablezca las negociaciones sobre Chipre, según ha informado el portavoz gubernamental, Stelios Petsas, en rueda de prensa.



"Después de las elecciones, uno tiene que mirar hacia adelante y no hacia atrás", ha justificado, recordando la intención de Anastasiades de llevar a cabo conversaciones en este sentido, recoge el diario 'Kathimerini'.



Además, el líder de la oposición griega, Alexis Tsipras, ha sostenido que, "en estos momentos difíciles", la dedicación para lograr una solución "viable" a la situación chipriota basada en los tratados de la ONU debe ser "inquebrantable".



"Las fuerzas progresistas de Chipre, Grecia y Turquía deben continuar esta lucha para la reunificación de las islas", ha añadido en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter.



La elección de Tatar llega en un momento de gran tensión en el Mediterráneo Oriental por la disputa entre Turquía y Grecia sobre las reservas de gas natural de la zona, un conflicto en el que también está involucrado Chipre (la parte griega), que amenazó con bloquear las sanciones europeas a Bielorrusia si la UE no se mostraba suficiente dura con Ankara.



El movimiento de Tatar de abrir parcialmente el pueblo fantasma de Varosha en Famagusta, después de 46 años, añadió un punto más de tensión en la región, ya que esta localidad es un símbolo de la división de la isla después de que fuera invadida por Turquía en 1974 en respuesta a un golpe griego en el sur y su retorno a sus antiguos habitantes grecochipriotas es visto como un aspecto clave para una posible reunificación.