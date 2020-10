Albiol: "En una competición corta de grupos es importante empezar ganando"

El defensa del Villarreal Raúl Albiol (i). EFE/ Domenech Castelló/Archivo

Vila-real (Castellón), 19 oct (EFE).- El capitán del Villarreal, Raúl Albiol, señaló que ante el inicio de la competición este jueves de la Liga Europa, es importante empezar con una victoria ante el Sivasspor turco en casa, ya que destacó la importancia de sumar los tres primeros puntos al tratarse de una fase de grupos, en la que hay poco margen de error.

“La Europa League es una competición muy bonita, es volver a Europa tras no poder jugar el año pasado. Estamos con muchas ganas e ilusión de afrontarla y hacer un buen papel. Es importante empezar ganando en una competición tan corta de grupos es importante y más si empiezas en casa. Vamos a trabajar fuerte esta semana para ganar este jueves”, aseguró.

El central valenciano reconoció la importancia del triunfo obtenido el pasado domingo ante el Valencia, ya no solo por la rivalidad regional sino también por la dificultad que supone siempre volver a competir tras un parón liguero debido a los compromisos de las selecciones nacionales.

“Tras parar quince días siempre cuesta un poco más coger ritmo, los internacionales también vienen de viajes largos, lo que hace que todo cueste un poco más. No es fácil volver a la competición y es importante hacerlo ganando como hicimos”, comentó.

Sobre el duelo ante el Valencia indicó que “era un partido complicado, los derbis siempre lo son, además sabíamos que el Valencia iba a competir como lo hizo. A pesar de sus problemas estaba claro que para ganar debíamos hacer un buen partido. Creo que la victoria es justa”.

"Estamos contentos por el trabajo del equipo, que va mejorando cada semana y con cada partido, algo que creo es positivo”, concluyó.