Venezuela.- La oposición venezolana denuncia la detención del coordinador de VP para Guárico

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El partido opositor venezolano Voluntad Popular (VP) ha denunciado la detención este sábado de su coordinador regional para el estado de Guárico, Yovanny Salazar, en el municipio de Chaguaramas.



"Cuerpos de seguridad del régimen sacan a la fuerza de casa de su hijo en Chaguaramas a nuestro Responsable Regional de Voluntad Popular Guárico, Yovanny Salazar. Responsabilizamos a la dictadura por la integridad física de nuestro dirigente", ha publicado en su cuenta en Twitter.



Más tarde, VP ha denunciado el "burdo montaje" por el que la fiscal y la juez le imputaron delitos de "extorsión y asociación para delinquir, además lo vinculan a un supuesto 'Tren del Llano'".



"Además no le permitieron a sus familiares verlo. Yovanny es trasladado a la sede del CONAS en Caracas", han señalado desde el partido que lidera Leopoldo López. El CONAS es el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) de la Guardia Nacional de Venezuela.



"Los esbirros además mantienen retenidos a sus 2 hijos, intimidándolos, torturándolos psicológicamente y amenazando con dejarlos detenidos (...). Nuestro hermano Yovanny Salazar merece estar en libertad. No ha cometido ningún delito y no existen pruebas en su contra", ha argumentado la formación.



Las diputadas de la Asamblea Nacional Manuela Bolívar, Adriana Pichardo y el legislador Freddy Guevara han condenado la detención de Salazar, un nuevo ejemplo de "persecución" por parte del Gobierno del presidente Nicolás Maduro.



"Esto es parte del patrón de persecución que el régimen insiste en sostener para callar la voz de un pueblo hambriento y cansado de tanta miseria, no busquen otros culpables cuando la responsabilidad es solo de quienes desgobiernan", ha indicado Pichardo. "Basta de persecución", ha señalado Guevara, según recoge el portal de noticias Efecto Cocuyo.



La parlamentaria Delsa Solórzano también ha denunciado la "persecución política". "El régimen persigue sistemáticamente a quienes se le oponen. Esto es un crimen de lesa humanidad", ha publicado en su cuenta en Twitter.



Yovanny Salazar fue alcalde del municipio de Chaguaramas del estado de Guárico entre 2013 y 2017. Este 2020 organizaba actividades como responsable regional de Voluntad Popular en la zona.



Es el segundo dirigente político que detienen en Guárico en lo que va del mes de octubre. El 8 de octubre, el secretario de Acción Democrática (AD) en el municipio El Socorro, Carlos Campos, fue detenido por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).



Campos fue acusado de promover las manifestaciones que hubo el fin de semana anterior en la localidad por las fallas eléctricas. Su detención provocó protestas nocturnas en la localidad que fueron reprimidas por la Policía de Guárico y la Guardia Nacional Bolivariana. El municipio fue militarizado tras las protestas.