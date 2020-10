Tenis.-Zverev no falla en la final de Colonia

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El tenista alemán Alexander Zverev triunfó en casa este domingo al apuntarse el título del torneo de Colonia (Alemania), de categoría ATP 250, en la final ante el canadiense Felix Auger-Aliassime, mientras que el ruso Andrey Rublev y el serbio Laslo Djere ganaron en San Petersburgo y Cerdeña.



Después de perder la final del US Open, Zverev selló una gran actuación (6-3, 6-3) para volver a frustrar a Auger-Aliassime, quien perdió su sexta final y sigue sin estrenar su palmarés. El canadiense encajó su cuarta derrota en otros tantos partidos ante el alemán, quien no le ha concedido siquiera un set.



El número siete del mundo gana con este el duodécimo título de su carrera. No comenzó bien la final para Auger-Aliassime, que perdió su saque en el primer juego y lo volvió a perder en el séptimo juego. Tras apuntarse el primer set, Zverev se llevó con mayor comodidad el segundo, con un único 'break' en el sexto juego.



El calendario de la ATP dejó este domingo otras dos finales, la que se apuntó el ruso Rublev, para su sexto título, también en casa con un (7-6(5), 6-4) sobre el croata Borna Coric, y la de Laslo Djere, segunda corona ATP, en suelo italiano ante el local Marco Cecchinato (7-6(3), 7-5).