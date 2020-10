Rins logra su primer triunfo, Mir el liderato y Márquez el segundo podio

El piloto catalán Álex Rins (Team Suzuki Ecstar). EFE/Javier Cebollada/Archivo

Madrid, 18 oct (EFE).- El Gran Premio de Aragón de MotoGP vivió un pleno de éxitos de los pilotos españoles al registrar la primera victoria de la temporada de Alex Rins (Suzuki GSX RR), por delante de Alex Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que consiguió su segundo podio consecutivo de la temporada, y el tercer puesto de Joan Mir (Suzuki GSX RR), que le permite convertirse en nuevo líder de la clasificación provisional del mundial.

El decimoctavo puesto de Fabnio Quartararo (Yamaha YZR M 1), una sombra lúgubre de quien había sido hasta ahora líder del mundial, permitió a Joan Mir ponerse primero del campeonato con 121 puntos, seis más que Quartararo, doce respecto a Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), que acabó cuarto, y quince respecto al italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP20), quien a pesar de unos malos entrenamientos y de mucha tensión en los talleres de Ducati durante todo el fin de semana, "salvó los muebles" más que dignamente al acabar séptimo.

Maverick Viñales consiguió su objetivo pregonado a lo largo de todo el fin de semana al ser el más rápido en el momento de la salida, en el que sorprendió tanto al francés Fabio Quartararo como al italiano Franco Morbidelli, los dos pilotos del equipo Yamaha Petronas, con los pilotos oficiales de las Suzuki GSX RR detrás de ellos, Alex Rins y Joan Mir.

El italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP20), que no tuvo unos entrenamientos demasiado afortunados, protagonizó una buena salida, en la que rápidamente recuperó cinco posiciones para situarse octavo, aunque en la segunda vuelta se vio superado por el español Alex Márquez (Repsol Honda RC 213 V).

Viñales ya había avisado que si podía salir rápido y entrar primero en la curva del final de recta de salida tenía muchas posibilidades de marcar su ritmo y ser él quien impusiese las condiciones de carrera al resto de sus rivales y así fue, pues en la tercera vuelta el piloto oficial de Yamaha ya tenía medio segundo de ventaja sobre Quartararo y Rins, que protagonizó un espectacular interior sobre Morbidelli.

El italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP20) fue la primera víctima de la carrera al rodar por los suelos en el cuarto giro, en el que Alex Rins marcó la primera vuelta rápida de carrera y se acercó al récord del circuito, que desde 2015 ostenta el español Jorge Lorenzo cuando era piloto de Yamaha.

Con Maverick Viñales con unos metros de ventaja, tras él estuvo el dúo formado por Quartararo y Rins, con otro grupo más numeroso por detrás encabezado por Morbidelli, Mir y el australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP20) y el que también estaban Alex Márquez, el japonés Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V) y los dos pilotos oficiales de Ducati, Andrea Dovizioso y Danilo Petrucci.

Al final del quinto giro Alex Rins vio que Fabio Quartararo se pasaba de frenada en la curva de entrada a la recta de meta y no dudó un instante en superarlo para intentar irse a por Maverick Viñales, mientras que el piloto de Repsol Honda superó a Nakagami para dar caza a Jack Miller y superarlo poco después, aunque el australiano intentó devolverle el adelantamiento por velocidad en la recta posterior, sin conseguirlo.

Poco después, en la vuelta ocho, fue Joan Mir quien protagonizó un espectacular doble adelantamiento a los pilotos de Yamaha, Quartararo y Morbidelli, para intentar irse tras la estela de su compañero de equipo Alex Rins a la caza de Maverick Viñales.

En el noveno giro Rins consiguió su objetivo al adelantar a Viñales, cuando por detrás Alex Márquez también daba buena cuenta de Quartararo para ponerse quinto e ir a la caza de Morbidelli, al que superó una vuelta más tarde por el interior en la curva de entrada a la recta de meta, con lo que en esos instantes eran cuatro españoles los pilotos en cabeza de la competición.

Alex Rins y Maverick Viñales contaban con unos metros de ventaja sobre Joan Mir y Alex Márquez, mientras que el líder del mundial era sexto pero perdiendo "fuelle" demasiado rápidamente, "achuchado" por Nakagami, Miller, y Dovizioso, que por entonces rodaba noveno.

Rins intentó poner tierra de por medio y llegó a conseguir una ventaja de algo más de seis décimas de segundo sobre un trío formado Viñales, Mir y Alex Márquez, quien a final de recta apuró la frenada para superar por el interior al piloto de Yamaha y marcharse "desmelenado" en busca de los dos pilotos de Suzuki, y con Fabio Quartararo cada vez más lejos de las posiciones de cabeza, de los puntos, y también de la posibilidad de defender su liderato en el mundial.

A cinco vueltas del final Alex Márquez superó a Joan Mir para comenzar la caza de Alex Rins, hasta ese momento sólido líder, aunque el ritmo del piloto de Repsol Honda era por esos instantes más que consistente y no tardó en pegarse literalmente al rebufo de la Suzuki de su rival.

A dos vueltas del final, en la entrada a la recta de meta, un susto de la Repsol Honda hizo que Alex Márquez perdiese el contacto directo con Alex Rins, una diferencia exigua pero lo suficiente como para que se adjudicase su primera victoria de la temporada el piloto de Suzuki, con Joan Mir en tercer lugar y nuevo líder del campeonato al no sumar un solo punto su rival Fabio Quartararo.

Maverick Viñales consiguió la cuarta posición, con Pol Espargaró (KTM RC 16) duodécimo, por delante de su hermano Aleix (Aprilia RS-GP) y de Iker Lecuona (KTM RC 16) y con Tito Rabat (Ducati Desmosedici GP19), vigésimo.

Juan Antonio Lladós