Paz Padilla se vuelca en sus compañeros de 'Got Talent' y su hija Anna en estos momentos

MADRID, 18 (CHANCE)



Intentando seguir adelante con su vida de la mejor manera posible tras el fallecimiento de su marido el pasado mes de julio, Paz ha sabido encontrar en la meditación la terapia perfecta para superar estos duros momentos y es que su sonrisa y su fortaleza le están ayudando mucho a superar el duelo.



En esta ocasión la presentadora disfrutó de un día de lo más especial en compañía de algunos de sus compañeros de 'Got Talent' entre los que estaba Santi Millán y es que Paz volvió a demostrar que la relación que mantiene con sus compañeros es muy cercana. Con el apoyo incondicional de su hija Anna Ferrer que también acudió a la cita, Paz sonrió como siempre nos ha acostumbrado a hacer. Y es que ya sabemos que la humorista no se corta a la hora de poner humor y amor en la vida, y ahora son momentos en los que tira de amor para afrontar esta dura situación.



Muy pendiente de su teléfono móvil en todo momento, Paz eligió para la ocasión un look muy cómodo con pantalón negro, botas altas, camiseta blanca básica y blazzer en color rojo.