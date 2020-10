Panamá acumula 124.745 casos de coronavirus y supera los 100.000 recuperados

"Según el reporte oficial del Ministerio de Salud, este domingo se llegó a la cifra de 101.041 pacientes recuperados, cifra que corresponde al 81 % de las personas que se han visto contagiadas del virus y han logrado salir de una manera positiva de la situación", indicó un comunicado oficial. EFE/ Bienvenido Velasco/Archivo

Panamá, 18 oct (EFE).- Más de 100.000 personas que se contagiaron del coronavirus SARS-CoV-2 se han recuperado en Panamá, que hasta este domingo acumuló 124.745 casos confirmados y 2.564 muertes por la enfermedad de la covid-19 en 225 días de pandemia, informaron las autoridades.

"Según el reporte oficial del Ministerio de Salud, este domingo se llegó a la cifra de 101.041 pacientes recuperados, cifra que corresponde al 81 % de las personas que se han visto contagiadas del virus y han logrado salir de una manera positiva de la situación", indicó un comunicado oficial.

La cartera de Salud reportó para este domingo 638 nuevos casos de la enfermedad que produce el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y 7 defunciones.

Hay 761 pacientes hospitalizados, 107 en las unidades de cuidados intensivos (UCI) y 654 en sala general, mientras que 20.379 están aisladas en sus casas y 478 en hoteles que funcionan como hospitales.

En las últimas 24 hora se aplicaron 4.774 pruebas para detectar la enfermedad, que arrojaron un porcentaje de positividad del 13,4 %. mientras que desde el pasado 9 de marzo, cuando se reportó el primer contagio, se han realizado un total de 582.974.

Las muertes por la enfermedad de acuerdo con el rango de edad se concentra entre las personas de 60 a 70 años (1.232) y mayores de 80 (645) en Panamá, donde la covid-19 tiene una tasa de letalidad del 2,1 %.

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, reiteró este domingo el llamamiento a la población a "no bajar la guardia y seguir con las medidas de bioseguridad y protocolos establecidos para el combate efectivo a la pandemia, como lo está haciendo la mayoría" en el país, que está inmerso en un proceso de reactivación económica.

"En estos momentos en los que la pandemia registra rebrotes en otros países, los panameños y quienes residimos en este territorio, nos toca redoblar las medidas de protección", aseveró el titular de Salud.

Panamá intenta una "nueva normalidad" tras haber abierto de manera gradual prácticamente todo el comercio no esencial, además del turismo con el reinicio total, el lunes pasado, de las operaciones del aeropuerto internacional de Tocumen, un importante centro de conexiones regional, tras 7 meses de cierre y restricciones por la pandemia en curso.

Las autoridades sanitarias aún no han suspendido el toque de queda nocturno ni la prohibición de circulación los domingos por temor a un posible repunte de contagios.