Nuevos testigos acusan al presidente de Perú de haber recibido coimas

El presidente de Perú, Martín Vizcarra. EFE/ Ernesto Arias/Archivo

Lima, 18 oct (EFE).- Nuevos testigos, que aspiran a ser colaboradores eficaces de la Justicia, acusan al presidente peruano, Martín Vizcarra, de recibir al menos 1,3 millones de soles (unos 370.000 dólares) en coimas para favorecer a empresas en la adjudicación de obras públicas cuando era gobernador de la sureña provincia de Moquegua (2011-2014).

Así lo informan hoy sendas investigaciones de los diarios La República y El Comercio, quienes revelan que tres testigos, entre ellos un exministro del Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y muy próximo a Vizcarra, habrían declarado que el hoy mandatario recibió pagos para facilitar la concesión de la construcción de un hospital.

Esos pagos, según los aspirantes a colaborador, figura legal peruana que se aplica a personas que confiesan delitos y que deben aportar información veraz y relevante sobre los casos por los que son investigados a cambio de beneficios legales, se hicieron en diversas ocasiones, en efectivo, e incluso cuando Vizcarra ya ejercía como vicepresidente y ministro de Vivienda de Kuczynski.

La acusación es paralela a otra que surgió la semana pasada, cuando otro aspirante a colaborador denunció que el presidente recibió un millón de soles (unos 280.000 dólares), también cuando era gobernador de Moquegua, para beneficiarlos en la adjudicación de una obra de irrigación en su provincia.

DECLARACIÓN AL FISCAL

Tanto La República como El Comercio accedieron a las declaraciones que estos colaboradores prestaron al fiscal Germán Juárez, del equipo de la fiscalía que investiga el caso Lava Jato - Odebrecht- y el caso paralelo del "club de la construcción", el consorcio de empresas constructoras que durante años se repartieron obras en Perú a cambio del pago de coimas a funcionarios públicos.

Según el relato de los diarios, Juárez recibió el testimonio de los candidatos a colaboradores - cuyo nombre no está permitido difundir legalmente, pero que se conoce que son altos directivos de dos empresas involucradas en el caso, uno de ellos el exministro amigo de Vizcarra- , quienes están investigados por su participación en el "club de la construcción".

EL CASO

Según el relato, en 2013 dos consorcios se presentaron a concurso para construir un hospital en la región sureña, uno de ellos, "Consorcio Hospitalario Moquegua", formado por las empresas ICCGSA e Incot.

El proceso de licitación y entrega de la buena pro de esta obra estaba en manos de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), organismo que se usa para estos casos precisamente para evitar actos de corrupción.

De hecho, fue Unops el organismo que otorgó la buena pro de ese proyecto, lo calificó, evaluó las propuestas y resolvió las consultas técnicas de las empresas.

Al parecer, a los pocos días de presentada la propuesta económica, Unops convocó a representantes del Consorcio Hospitalario Moquegua a una reunión en la que estaba presente Vizcarra.

Allí, Unops dijo que a pesar de que su oferta era la menor, tenían que ajustar el monto, lo que accedieron a realizar.

Al poco, siempre según el relato de los aspirantes a colaboración, "un emisario de Vizcarra" se comunicó con el consorcio indicando que el entonces gobernador "solicitaba aproximadamente 1.300.000 soles para dar la aprobación a la oferta presentada". En caso contrario, no daría su conformidad al contrato.

Ese emisario sería el exministro de Kuczynski amigo de Vizcarra.

El contrato se firmó en 2013 y a partir de entonces se sucedieron los pagos, a través del emisario e incluso al propio Vizcarra en mano en las oficinas de la constructora en Lima, según esas versiones.

También los testigos apuntan a una reunión en 2016 en la casa del exministro en Lima, en donde estuvo Vizcarra y en donde el representante del consorcio dejó sobre una repisa 60.000 dólares en efectivo, que luego fueron recogidos por el hoy presidente.

Según El Comercio, los aspirantes a colaboradores de la Justicia habrían entregado al fiscal documentación para respaldar sus declaraciones.

OTRAS ACUSACIONES

Este nuevo caso se une al que también otro aspirante a colaborador reveló la semana pasada, vinculado a la construcción del proyecto de irrigación Lomas de Ilo.

Según esa declaración, el consorcio Obrainsa-Astaldi le pagó un millón de soles a Vizcarra por hacerse con la buena pro de esa obra.

Particularmente, Vizcarra habría dado "información privilegiada" a la empresa para que mejorara su propuesta sobre la de los otros competidores.

Ese fue un proceso también llevado a cabo por la Unops.

En ese momento, Vizcarra la rechazó "categóricamente" la acusación y sostuvo que "no es casualidad" que se difunda después de que él hubiera reclamado que se avance con la investigación del gran caso de corrupción vinculado con la empresa brasileña Odebrecht.

También se une al caso que estuvo a punto de costarle la Presidencia hace unas semanas y que sigue bajo investigación fiscal, según el cual Vizcarra habría beneficiado al cantante Richard "Swing" Cisneros con contratos irregulares en el Ministerio de Cultura.

Para este caso, la fiscal general de la Nación, Zoraida Ávalos, anunció que hay "mérito" para investigar a Vizcarra, pero que respetaría la inmunidad presidencial y lo haría al término de su mandato.

En este sentido, Vizcarra reafirmó su petición para que la Fiscalía lo interrogue durante su mandato, y no cuando este concluya, el próximo 28 de julio, sin acogerse a la inmunidad constitucional.