Mitos y realidades de los productos styling (para el cabello)

MADRID, 18 (CHANCE)



Ceras, espumas, lacas y cualquier producto de fijación son los mejores aliados para definir el peinado y asegurar que este permanezca durante más tiempo, incluso cuando las condiciones climáticas no son las más adecuadas.



El avance que han hecho los laboratorios cosméticos para conseguir mejores productos hace que, en la actualidad, haya una gran variedad de texturas y tipos de fijación, por lo que siempre hay un producto para cada ocasión o tipo de cabello. Además, hoy en día, los fijadores cumplen una doble función, ya que a parte de ayudar a que el look permanezca durante más tiempo, son muy respetuosos con el pelo y el cuero cabelludo.



Hay quien los utiliza solo a la hora de peinarse para eventos especiales, pero las nuevas fórmulas hacen que su uso se convierta también en un aliado para el cuidado capilar, al nutrirlo, protegerlo o aportarle brillo y salud. Y es que si en el pasado se tenía la idea de que echarse diariamente algún producto de styling podría estropear el cabello, ahora esta creencia se ha convertido en un mito, como otros muchos que rodean a estos productos y que nos explica José Luis Cerrillo, director de Válquer Laboratorios.



1. Los productos de fijación terminan estropeando el pelo.



MITO, ni resecan y ni son agresivos con el pelo. Si en un principio se pensaba que los alcoholes utilizados en los productos de fijación, eran los responsables de que esto pudiera ocurrir, hoy en día muchos productos no los contienen y los que lo contienen son muy volátiles y se evaporan al momento. Lo conveniente es elegir un producto que garantice el cuidado capilar, para ello hay que fijarse en su composición, es decir que sean veganos, sin alcoholes, sin parabenos, etc.



2. Solo puede eliminarse el producto lavando el cabello.



MITO, los productos de styling ya no se asocian a un pelo acartonado y áspero. Hoy en día se ha avanzado tanto, que se fabrican de manera que sean fuertes en la fijación, pero a la vez ligeros. Por ello hay productos que incluso es posible eliminarlos con un cepillado.



3. La única manera de fijar un peinado es utilizando productos de styling.



REALIDAD, de cualquier otra forma es casi imposible que durante mucho tiempo, un peinado se mantenga, más cuando llueve, hay humedad, etc.



4. La espuma es sólo para cabello rizado.



MITO, en un principio las espumas se idearon como producto para mantener los rizos. En la actualidad no son un producto específico, sino que es una textura que se usa tanto para rizos y alisadores. También pueden encontrarse en formato crema, aguas de peinado...



5. Antes de utilizar herramientas de calor, es necesario un protector térmico.



REALIDAD, muchos protectores térmicos funcionan además como productos de styling, para conseguir unas ondas que duren más tiempo o un alisado perfecto a prueba de la humedad. Antes de someter al cabello al calor de planchas y rizadores es necesario aplicarlo para que el cabello sufra lo menos posible.



6. La cera es sólo para pelo corto.



MITO, la cera es fantástica para fijar peinados con aspecto desenfadado o perfectamente pulido, y es un acierto para los cabellos cortos, pero en melenas largas, puede usarse para el acabado del look en las puntas o domar el frizz.



7. Para cualquier peinado, sirve cualquier producto.



MITO, dependiendo del look que se quiera conseguir, lo mejor es encontrar un producto específico de los muchos que hay. De fijación fuerte, normal, para potenciar los rizos, para hacer ondas, para un liso impecable, etc.