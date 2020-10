Miles de mujeres en las calles contra Trump en EEUU

SHOTLIST WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS17 DE OCTUBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Plano panorámico manifestantes marchan por Pennsylvania Avenue hacia el Capitolio2. Plano medio manifestantes marchan por Pennsylvania Avenue hacia el Capitolio3. Plano medio manifestantes marchan por Pennsylvania Avenue hacia el Capitolio4. Plano panorámico manifestantes5. Plano general manifestantes6. Plano medio Rachel O'Leary Carmona, directora de la Marcha de las Mujeres7. Plano general escenario8. Plano medio manifestantes 9. SOUNDBITE 1 - Rosie Beltran, manifestante (mujer, 45 años, inglés, 18 seg.): "Simplemente queríamos ser parte de este movimiento nacional, no solo para mujeres, pero en esta elección, en este momento de la historia, en la historia de la humanidad, en que podemos hacer la diferencia con nuestras voces, con nuestra presencia" "We just wanted to be a part of this national movement, not just only for women, but just this election, this time period in history, in human history where we can make a difference with our voices, with our presence. " 10. Plano general manifestantes11. Primer plano manifestantes12. Plano general manifestantes13. Plano medio protesters dressed in red robes and white bonnets chant