Marta Peñate nos confiesa si se lió con Dani por venganza a Lester

Si hay una protagonista indiscutible de esta temporada de La isla de las tentaciones, esa es Marta Peñate, a quien conocimos en una edición anónima de Gran Hermano y que en esta ocasión, no nos ha vuelto a defraudar. Sus problemas de confianza y de inseguridad con su pareja, Lester, la llevaron a plantearse su relación y por eso decidieron ambos entrar en el concurso... lo que no sabían es que los dos se darían cuenta de que no eran felices el uno con el otro.



Aunque todavía no ha terminado el programa, Marta Peñate se muestra de lo más feliz e ilusionada con Dani, el tentador que ha conseguido conquistar entre las cuatro paredes de su villa. La concursante nos ha confesado que lo que vivió con él en el reality no fue una venganza hacia Lester: "Bueno, Dani es guapísimo, yo no veo venganza ahí ninguna, ¿no?".



Sobre las críticas recibidas por Iván Madrazo, por el trato que le dio a la sobrina de este, Marta ha asegurado que: "Iván Madrazo es que está muy aburrido en su casa, la verdad, pobre chaval que está aburridito". En cuanto a si es cierto que Lester, antes de entrar al programa, estaba conociendo a una chica de Valencia, Peñate nos ha confesado que no tiene ni idea: "No tengo ni idea, son especulaciones y de verdad que no tengo ni idea, ojalá lo supiera".