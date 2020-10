Los rusos no compiten en el gigante de Sölden por positivo de sus técnicos

Los tres esquiadores rusos inscritos -Alexander Andrienko, Ivan Kuznetsov y Pavel Trikhichev- no compiten este domingo en el gigante de Sölden (Austria), prueba que abre la Copa del Mundo de esquí alpino masculino, sin público, en el citado glaciar tirolés, a causa del positivo en covid-19 que dieron dos técnicos del equipo ruso. EFE/EPA/CHRISTIAN BRUNA

Redacción deportes, 18 oct (EFE).- Los tres esquiadores rusos inscritos -Alexander Andrienko, Ivan Kuznetsov y Pavel Trikhichev- no compiten este domingo en el gigante de Sölden (Austria), prueba que abre la Copa del Mundo de esquí alpino masculino, sin público, en el citado glaciar tirolés, a causa del positivo en covid-19 que dieron dos técnicos del equipo ruso.

La agencia estatal rusa TASS informó de que los dos entrenadores que dieron positivo en el test al que fue sometido todo el mundo en la burbuja de Sölden el pasado jueves -y cuyos nombres no citó- pasaron otro análisis que confirmó el anterior, por lo que ambos fueron confinados. Al haber estado en contacto con ellos, se decidió que ni Andrienko, ni Kuznetsov ni Trikhichev tomaran la salida en una prueba que, de momento, lidera el suizo Gino Caviezel, por delante del esloveno Zan Kranjec.

Caviezel lidera una prueba en la que el noruego Henrik Kristoffersen es tercero y el francés Alexis Pinturault, cuarto; y que se decidirá a partir de la una y cuarto (las 11:15 horas GMT) sin el noruego Aleksander Aamodt-Kilde, ganador de la última edición de la Copa del Mundo; que se salió de pista y no disputará la segunda manga, reservada a los mejores treinta.