Los Rays van a la Serie Mundial; Dodgers empata la serie a Bravos

Los Rays de Tampa Bay se convirtieron en el primer equipo en pasar a la Serie Mundial 2020, luego de derrotar en el séptimo y definitivo juego a los Astros de Houston. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

Houston (EE.UU.), 17 oct (EFE).- Los Rays de Tampa Bay se convirtieron en el primer equipo en pasar a la Serie Mundial 2020, luego de derrotar en el séptimo y definitivo juego a los Astros de Houston.

Mientras que los Dodgers de Los Ángeles mostraron nuevamente la solidez como equipo y empataron la serie por el título de la Liga Nacional, obligando a un séptimo y decisivo juego.

En San Diego, el guardabosques cubano Randy Arozarena pegó batazo de cuatro esquinas bueno para dos carreras y el abridor Charlie Morton trabajó poco más de cinco episodios en la victoria de los Rays por 4-2 sobre los Astros, ganando el boleto a la Serie Mundial.

Con su triunfo, los Rays pusieron la serie por el título de la Liga Americana a su favor 4-3, consiguiendo el pasaporte al Clásico de Otoño, y eliminando a los Astros, que pudieron remontar después de ir perdieron la serie 0-3, pero que se quedaron cortos en el séptimo y último juego.

Los Astros, el club del piloto Dusty Baker, estuvo cerca de igualar el mayor regreso a los playoffs en la historia del béisbol, luego de ir abajo 0-3 en la serie.

Aunque no pudieron conjurar una hazaña más increíble de postemporada, esta carrera de playoffs debería ser un motivo de orgullo para estos Astros mucho después de que terminen los abucheos.

Houston se quedó atrás temprano y no pudo remontar una ventaja temprana de los Rays en el séptimo juego, quedando lejos de una sorprendente remontada en la serie después de tres victorias consecutivas.

Después de ganar dos de los tres banderines anteriores de la Liga Americana y el campeonato de la Serie Mundial 2017, los Astros jugaron toda la temporada bajo una nube oscura creada por las revelaciones de las tácticas de robo de señales de la franquicia durante 2017 y 2018.

El año salvaje de los Astros comenzó en enero con el despido del manager A.J. Hinch y el gerente general Jeff Luhnow. Pero varios veteranos de los Astros de esas temporadas contaminadas permanecen en el equipo y los jugadores no fueron sancionados.

Los Astros fueron destrozados por sus oponentes y castigados en línea desde el entrenamiento de primavera en adelante. Fueron abucheados y recibieron "serenatas" con los golpes de los botes de basura cada vez que los aficionados de los oponentes podían estar cerca de ellos durante esta temporada acortada por el coronavirus.

Un aficionado incluso recibió un megáfono y transmitió su condena de los Astros 2017 en Petco Park desde el balcón de un apartamento más allá de la valla del jardín en el Juego 4 de esta Serie de Campeonato de la Liga Americana, llamándolos individualmente por su nombre a cada jugador como tramposos.

En el duelo que se llevó a cabo en Arlington, el abridor Walker Buehler lanzó seis entradas, el antesalista Justin Turner y el parador en corto Corey Seager pegaron sendos jonrones y los Dodgers empataron la serie y forzaron la disputa de un séptimo y definitivo juego, al derrotar 3-1 a los Bravos de Atlanta.

Los Dodgers pusieron marca de 3-3 en la serie de liga de la Liga Nacional y deberán jugar un séptimo partido para determinar al campeón que gane el derecho de viajar a la Serie Mundial, a partir del martes.

Los Dodgers llegan a un séptimo juego por tercera vez en cuatro temporadas.

La novena de Los Ángeles venció a los Cerveceros de Milwaukee por 5-1 en el juego decisivo de la liga en 2018 después de perder 1-5 contra los Astros de Houston en el séptimo juego de la Serie Mundial del 2017.

El siguiente partido es para tener la oportunidad de enfrentar a los Rays de Tampa Bay o los Astros en el Clásico de Otoño, y es sólo la segunda Serie de Campeonato de la Liga Nacional en llegar a la distancia de los siete juegos en 15 temporadas y la primera vez desde 2004.

Los Bravos están tratando de regresar a la Serie Mundial por primera vez desde 1999, mientras que los Dodgers están en su séptima serie de liga en las mayores desde 2008, pero aún buscan su primer campeonato en 32 años.

El último juego número siete de Atlanta fue una victoria por paliza de 15-0 sobre los Cardenales de San Luis en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de 1996, antes de perder la Serie Mundial ante los Yanquis de Nueva York en seis juegos.

Ahora los Bravos están tratando de evitar perder el banderín de la Liga Nacional por primera vez después de ganar los primeros dos juegos de una serie de campeonato de siete juegos, en su primera aparición en la serie de liga desde 2001.

La franquicia ha perdido una ventaja de 3-1 en la serie sólo una vez, en 1958, cuando los Bravos de Milwaukee perdieron la Serie Mundial ante los Yanquis.