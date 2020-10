Los negociadores del Brexit volverán a hablar en los próximos días

Los jefes de los equipos del Reino Unido y la Unión Europea (UE) que negocian un acuerdo pos-Brexit mantendrán una conversación telefónica en los "próximos días", afirmó este domingo el ministro del Gabiente del Gobierno británico, Michael Gove. EFE/EPA/ANDY RAIN/Archivo

Londres, 18 oct (EFE).- Los jefes de los equipos del Reino Unido y la Unión Europea (UE) que negocian un acuerdo pos-Brexit mantendrán una conversación telefónica en los "próximos días", afirmó este domingo el ministro del Gabiente del Gobierno británico, Michael Gove.

La puerta "está entornada" para continuar con el diálogo, dijo Gove en una entrevista con la BBC.

"Esperamos que la Unión Europea cambie su postura. No estamos diciendo que, si cambian su posición, no podamos hablar con ellos", puntualizó.

Gove, responsable en el Ejecutivo británico de las preparaciones para un eventual Brexit sin acuerdo, acusó a Bruselas de no mostrar voluntad para intensificar los contactos y de no querer comenzar a redactar un borrador de acuerdo.

"Hemos visto como la Unión Europea se ha comportado, particularmente en las últimas dos semanas, de un modo diseñado para retroceder en los progresos que estábamos haciendo en dirección a un acuerdo", dijo.

El ministro británico subrayó que se están dando pasos para que las empresas estén preparadas ante la posibilidad de una ruptura abrupta a final de año.

Detalló al mismo tiempo que los planes que deben hacer las compañías británicas son similares tanto en el caso de que se alcance un acuerdo de libre comercio con la UE como si se abandona el bloque sin un pacto, dado que en ambos casos se levantarán controles aduaneros adicionales.

El negociador jefe británico, David Frost, ha rechazado celebrar una nueva reunión presencial este lunes en Londres con su homólogo comunitario, Michel Barnier, mientras que el portavoz oficial del primer ministro británico, Boris Johnson, declaró que "la negociación comercial ha concluido".

Con todo, Gove avanzó hoy que Barnier "llamará a David Frost durante los próximos días". "Veremos si la Unión Europea comprende la importancia de llegar a un acuerdo y la importancia de ceder terreno", puntualizó.

Johnson aseguró tras la última cumbre europea que aceptará abandonar la UE sin acuerdo alguno el próximo 31 de diciembre si Bruselas no da un giro "fundamental" a su posición negociadora.

Las cuotas pesqueras y la regulación de las ayudas estatales en el Reino Unido tras el Brexit son los principales obstáculos para que ambas partes lleguen a un acuerdo sobre su futura relación.