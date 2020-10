Italia suma 11.700 contagios en un día mientras aguarda medidas de contención

EFE/EPA/Riccardo Antimiani

Roma, 18 oct (EFE).- Italia registró 11.705 nuevos contagios de coronavirus en las últimas veinticuatro horas, casi 800 más que ayer sábado, y el Gobierno se prepara para anunciar nuevas medidas que contengan el avance de la pandemia, disparada desde hace semanas.

En total se han infectado en Italia 414.241 personas desde el inicio de la emergencia, el pasado 21 de febrero, con los primeros positivos autóctonos.

Este último es el aumento más elevado nunca antes registrado durante la crisis, si bien ahora se hacen muchas más pruebas que por entonces, 146.500 solo en esta jornada.

Los muertos del último día son 69, en la línea de los últimos días, lo que eleva el balance a las 36.543 víctimas mortales.

Actualmente en Italia hay 126.327 personas con la COVID-19, aunque la gran mayoría está aislada en casa con síntomas leves o sin ellos. Sin embargo, como viene notándose en las últimas semanas, crece el número de personas que necesitan ser hospitalizados.

En concreto este domingo había 7.881 personas ingresadas en el país, 559 más que ayer, de las que 750 necesitan cuidados intensivos (45 más). Los expertos apuntan que por el momento el sistema hospitalario tiene capacidad y no está saturado.

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, ofrecerá una rueda de prensa esta tarde -se desconoce la hora- para anunciar las nuevas medidas que adoptará para contener el avance de estas cifras.

Los representantes de las regiones explicaron este domingo al Gobierno sus propuestas, entre estas que se permita a las farmacias realizar pruebas diagnósticas.

Uno de los puntos de mayor debate fue qué hacer con los bares, restaurantes y otros establecimientos, que desde hace una semana deben cerrar a medianoche (si no tienen servicio de mesa, a las 21).

Las regiones aceptaron mantener este horario e incluso estarían a favor de obligar al cierre a las 18.00 a los establecimientos que no tengan servicio de mesa para evitar que la gente se arremoline de pié para tomar o comer algo a sus puertas.

También han pedido al Gobierno mayores controles en las zonas de fiesta y creen que se podría suspender las ferias gastronómicas y otros eventos.

No se ha hablado sin embargo de limitaciones a peluquerías, centros de estética, gimnasios y piscinas, una idea con la que los medios locales vienen especulando en los últimos días.

Por otro lado instan al Ejecutivo a impulsar el trabajo telemático para evitar la saturación de los medios de transporte, uno de los grandes temores de la pandemia en el país.

Las regiones que registran más casos son Lombardía (norte), el epicentro de la crisis desde el primer momento y hoy con casi tres mil positivos, concentrados especialmente en su capital, Milán.

Y Campania (sur), con capital en Nápoles, donde hubo casi 1.400 casos (aunque se hicieron la mitad de pruebas que en la próspera Lombardía, unas 14.200).

Campania ha suspendido los ingresos hospitalarios que no sean urgentes. Ya había cerrado las clases en los colegios e impuesto un toque de queda en la noche de Halloween.