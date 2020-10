Israel comienza a desconfinar, Europa enfrenta una segunda ola

Actualiza con cifra de 250.000 muertos en Europa ///París, 18 Oct 2020 (AFP) - Europa, sumergida en una fuerte segunda ola de la pandemia, superó este domingo los 250.000 muertos por covid-19, mientras Israel y la ciudad australiana de Melbourne comenzaron un desconfinamiento progresivo tras estar sometidas a draconianas restricciones.En la última semana se registraron en Europa un total de 8.342 fallecimientos, el mayor número de muertes en siete días desde mediados de mayo en esta región que busca protegerse multiplicando las medidas sanitarias.Suiza, menos afectada por la primera ola pero que actualmente enfrenta un alza "exponencial" de casos, fue el último país europeo en anunciar medidas este domingo. Desde el lunes será obligatorio el uso de mascarillas en lugares públicos cerrados, aeropuertos, paradas de autobús, entre otros, y también serán restringidas las reuniones y recomendado el teletrabajo.Con 1.822 muertos de covid-19 en una población de 8,6 millones de habitantes, Suiza es el país europeo donde la enfermedad progresó más rápido la semana pasada (+146%), según un recuento de AFP. - 100 días de confinamiento - En Israel, tras un mes de restricciones, guarderías, preescolares, parques nacionales y playas volvieron a abrir, mientras las empresas que no atienden al público retomaron el trabajo. Los israelíes pueden ahora desplazarse a más de un kilómetro de su domicilio, pero las reuniones siguen limitadas.Durante la primavera boreal, Israel levantó rápidamente el primer confinamiento buscando relanzar la economía. Pero el país de nueve millones de habitantes registró en septiembre una de las tasas más altas de contagio por coronavirus en el mundo, aunque ya se dividió por cuatro, según datos de la AFP. El país registra más de 302.800 enfermos y cerca de 2.200 muertos.En Australia, los cinco millones de habitantes de Melbourne, segunda ciudad del país que está confinada desde hace más de cien días, pueden desde este domingo salir de su domicilio más de dos horas al día y alejarse 25 km como máximo.Daniel Andrews, el primer ministro del estado de Victoria, donde se encuentra Melbourne, rechazó levantar todas las restricciones a los desplazamientos y una reapertura más amplia, mencionando una nueva flexibilización el 1 de noviembre si la epidemia se controla."No hago lo que es popular, hago lo que es seguro", argumentó.Estas pequeñas señales de mejora a nivel local no invierten en cambio la tendencia mundial: los indicadores siguen en rojo. Al menos 1,1 millones de muertes y más de 39,7 millones de contagios se han documentado desde que comenzó la pandemia, según un recuento realizado el domingo por la AFP. Solo el sábado, hubo 5.302 fallecimientos y cerca de 373.000 nuevos casos.La región más afectada es América Latina y el Caribe, donde más 379.000 personas perdieron la vida y casi 10,5 millones se contagiaron.Estados Unidos es el país más enlutado con al menos 219.000 fallecidos, seguido por Brasil con más de 153.000 muertos e India, que superó los 114.000. - Prohibido reunirse - En Europa, se notificaron 250.030 muertes de covid-19, según el conteo de AFP. Y más de dos tercios se concentran en cinco países: Reino Unido (43.646 muertes, Italia (36.543), España (33.775), Francia (33.392) y Rusia (24.187).Más de 7,3 millones de casos han sido declarados en el Viejo Continente, donde se multiplican las restricciones.Francia, donde el sábado hubo más de 32.000 contagios, instauró un toque de queda entre las 21H00 y las 06H00 durante al menos un mes en una decena de grandes ciudades, incluida París y su periferia. En total, 20 millones de personas se ven afectadas por esta medida, en un país donde ya han muerto más de 33.300 personas y más de 867.000 se han contagiado.El Reino Unido, el país más enlutado de Europa con más de 43.500 muertos, también tomó medidas el sábado: en Londres y en otras zonas, las reuniones en interiores entre familiares y amigos que no viven en el mismo domicilio están prohibidas. Lanchashire (noroeste) y Liverpool están por su parte en alerta sanitaria máxima, lo que implica la prohibición de reunirse entre personas de distintos hogares en interior y en exterior, y el cierre de pubs que no sirven comida. - ¡Lavarse las manos! - En Alemania, que bate igualmente récords diarios de nuevos casos, la canciller Angela Merkel pidió el sábado a sus conciudadanos reducir al máximo sus encuentros sociales y quedarse en casa.En República Checa, que tiene el mayor índice de contagios y de decesos por cada 100.000 habitantes del continente, el gobierno pidió al ejército construir un hospital de campaña de 500 camas a las afueras de Praga.Italia, epicentro de la pandemia durante la primera ola, señaló el viernes 10.000 nuevos casos de coronavirus, su récord diario. Desde el sábado, bares y restaurantes deben cerrar a medianoche en Lombardía (norte), la región más afectada.El gobierno italiano decidió el domingo desbloquear 39.000 millones de euros (45.000 millones de dólares) más para apoyar la economía.Lavarse frecuentemente las manos es esencial para combatir la pandemia. Lo dijo la OMS durante la primera oleada y lo confirma ahora un estudio japonés, según el cual el coronavirus sobrevive hasta nueve horas en la piel, cinco veces más tiempo que la gripe.