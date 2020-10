Gana Lowes y Bastianini recupera el liderato del mundial

El piloto de Moto2 británico Sam Lowes (EG 0,0 Marc VDS) cruza la meta en primera posición durante la carrera disputada este domingo en el circuito turolense de Motorland Alcañiz. El italiano Enea "La Bestia" Bastianini (Kalex) quedó en segunda posición, lo que le permite recuperar la primera plaza en la clasificación provisional del mundial. EFE/Javier Cebollada

Madrid, 18 oct (EFE).- El británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex) sumó su segunda victoria consecutiva al imponerse en el Gran Premio de Aragón de Moto2 que se disputó en el circuito de Motorland en Alcañiz, con el italiano Enea "La Bestia" Bastianini (Kalex) en segunda posición, lo que le permite recuperar la primera plaza en la clasificación provisional del mundial.

El español Jorge Martín ocupó la tercera plaza en el podio de Alcañiz, al verse todos ellos beneficiados de las caídas tanto del líder del mundial, el italiano Luca Marini (Kalex) al principio de la carrera, como de su compatriota y compañero de equipo, Marco Bezzecchi, cuando era líder de la prueba.

Bezzecchi salió como una exhalación para colocarse líder a final de recta y en la complicada doble curva uno-dos en la que la carrera ya perdió a su primer protagonista, el español Jorge Navarro (Speed Up), al que muchos pilotos tuvieron que esquivar en medio del trazado aragonés, tras tocarse con el también español Marcos Ramírez (Kalex), al irse por los suelos.

Navarro consiguió arrancar su moto para entrar en su taller y que la repararan para regresar a la pista e intentar hacer el máximo de kilómetros posibles, ya sin ninguna opción en la clasificación.

Por delante, Marco Bezzecchi comenzó a tirar con fuerza perseguido por el autor de la "pole position" el británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex) y del italiano Fabio di Giannantonio (Speed Up), que no tardó demasiado en superarlo antes de cumplirse la primera vuelta, con el español Jorge Martín (Kalex) en la cuarta posición marcando ya la primera vuelta rápida en su segundo giro.

En la cuarta vuelta se produjo otra baja importantísima, la del líder del mundial, el italiano Luca Marini (Kalex), quien salió desde la séptima posición, que se fue por los suelos en la salida de la curva catorce sin solución de continuidad y dejando en bandeja a su compatriota Enea "La Bestia" Bastianini (Kalex) la posibilidad de arrebatarle el primer puesto en la tabla de puntos del campeonato.

Bastianini rodaba por entonces sexto, con Bezzecchi líder perseguido por Lowes y Di Giannantonio, con Martín y el británico Jake Dixon (KTM), unos metros más atrás.

Marco Bezzecchi intentó infructuosamente ir abriendo algo de distancia respecto a Lowes y Di Giannantonio, con Jorge Martín un poco descolgado de ellos y con Jake Dixon también más atrás, encabezando el grupo en el que estaba Enea Bastianini y del que ambos se acabaron escapando hacia adelante.

No fue hasta la décima vuelta cuando Fabio di Giannantonio superó a Marco Bezzecchi para intentar romper el ritmo de carrera, pero apenas duró un poco el de Speed Up en cabeza, pues al completar ese giro, en la segunda curva del siguiente, se fue por los suelos.

Con el accidente de Di Giannantonio quedó el camino expedito tanto para Bezzecchi como a Lowes, con lo que Jorge Martín, que iba algo descolgado de ellos, se encontraba en ese momento en la tercera posición del podio, con Marcos Ramírez sexto, Héctor Garzó (Kalex) en la octava posición, Augusto Fernández (Estrella Galicia 0'0 Kalex) undécimo, Xavier Vierge (Kalex), decimocuarto y Edgar Pons (Kalex) en la decimoquinta plaza.

Bezzecchi volvió a "encontrarse" en el liderato y se mantuvo firme en la posición, perseguido por Sam Lowes a cierta distancia, mientras que por detrás Bastianini consiguió superar a Jorge Martín en el decimoquinto giro y entre ambos se entabló una cerrada pelea por la última posición del podio.

Nuevo golpe de efecto a dos vueltas del final cuando el líder de la carrera, el italiano Marco Bezzecchi se cayó en la segunda curva del trazado, el mismo punto en el que lo hizo su compañero de equipo Luca Marini, dejando el liderato de la carrera y del mundial en manos del británico Sam Lowes, aunque en la última vuelta "La Bestia" supo jugar su baza para adelantar a Jorge Martín y, con la segunda posición, encaramarse a lo más alto de la clasificación provisional del mundial.

Marcos Ramírez consiguió la sexta posición final, justo por delante de Héctor Garzó y con Augusto Fernández undécimo, Edgar Pons decimotercero, y Xavier Vierge decimosexto.

Juan Antonio Lladós