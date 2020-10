Fútbol/Segunda.- (Crónica) El Espanyol sigue líder pese a caer en Vallecas

18/10/2020 Rayo Vallecano - Espanyol DEPORTES LALIGA



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El RCD Espanyol cayó (1-0) este domingo en su visita a Vallecas por culpa de un golazo de Isi en el minuto 88, pero no se dejó el liderato en la jornada seis de LaLiga SmartBank por el empate del Sporting de Gijón ante el Tenerife (1-1).



Un buen centro de Andrés Martín lo empaló cruzado Isi para un Rayo que con los tres puntos se coloca cuarto, a un punto del coliderato de Espanyol y Sporting. Llegaban imbatidos e invictos los pericos, pero no pudieron con un Rayo mejor en el primer tiempo.



En el segundo mejoraron los de Vicente Moreno pero sin gol. El de Isi, el primero en contra de los catalanes, no cambió el liderato, pero sí apretó la zona alta a la que se suman los de Andoni Iraola. Por detrás, no aprovecharon la ocasión.



Al Sporting se le escapó en el último suspiro ante el Tenerife (1-1). Después de una mala primera parte, el cuadro asturiano logró adelantarse por medio de Pedro Díaz, pero uno acrobático Zarfino evitó el liderato de los de Gijón en el minuto 85.



Además, el Mallorca se queda quinto, a dos puntos de la cabeza, tras empatar sin goles ante el Mirandés. Mientras, el Málaga se metió en el 'Top 6' a costa de un Real Zaragoza que quiso reaccionar en la segunda parte a los dos goles en contra y no lo logró (1-2).



Por su parte, el Girona tomó otro poco de aire para salir de la zona baja con su segunda victoria seguida, a costa del Real Oviedo y gracias al 1-0 que marcó el jugador cedido por el Barça Monchu.



--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA.



-Sábado.



Albacete - Sabadell 3-0.



Castellón - Lugo 0-1.



Cartagena - Fuenlabrada 1-1.



Las Palmas - Almería 2-0.



Logroñés - Leganés 0-1.



-Domingo.



Alcorcón - Ponferradina aplazado.



Rayo Vallecano - Espanyol 1-0.



Mirandés - Mallorca 0-0.



Real Zaragoza - Málaga 1-2.



Girona - Oviedo 1-0.



Sporting - Tenerife 1-1.