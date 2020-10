Fútbol/Primera.- (Crónica) Real Sociedad y Villarreal toman el mando de la Liga

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



La Real Sociedad y el Villarreal comparten el liderato de LaLiga Santander después de la jornada 6, con las victorias de ambos equipos este domingo ante el Real Betis (0-3), duelo directo por la cabeza, y el Valencia (2-1), ambos empatados en 11 puntos.



El cuadro vasco goleó en el Benito Villamarín, golpe al buen momento bético que inició un gol justo antes del descanso de Portu, en el sitio del '9' para rematar un buen centro lateral de Oyarzabal. Fue de lo poco que pudo general la Real en el primer acto pero le bastó para irse por delante.



Los de Manuel Pellegrini mejoraron y llegaron a marcar en la reanudación, pero un fuera de juego muy justo le dejó sin tanto a Sanabria. Tampoco tuvieron suerte con el VAR ni el Betis ni el delantero local, cuando el colegiado Estrada Fernández no le dio un penalti pese a ir a revisarlo. Sí lo pitó de Bartra a Isak en la sentencia de Oyarzabal para una Real efectiva, con Januzaj mojando desde el banquillo en el 0-3, y líder.



En lo más alto se situó también el Villarreal, a costa de un Valencia que no levanta cabeza y que además sufrió lo que se temían sus aficionados cuando este mercado vieron salir jugadores rumbo a La Cerámica. El cuadro 'che' sobrevivió al primer tiempo, a pesar del tanto de Alcácer a los cinco minutos por un penalti desafortunado de Paulista, gracias a Guedes.



Con el 1-1 y su actuación, el portugués dio algo de fe en el partido a un Valencia mejor en la reanudación. Emery lo detectó y con Coquelin solucionó el problema. El francés y Parejo, dos ex del Valencia hasta hace bien poco, se encargaron de la lección del Villarreal, con Parejo haciendo el 2-1 y confirmando el peligro de 'regalar' jugadores a tu vecino y muy probable rival directo.



ELCHE Y ATHLETIC SUPERAN A ALAVÉS Y LEVANTE



Además, después del parón por selecciones, el Elche sigue sacando buenos resultados en su regreso a Primera, esta vez a costa de un Deportivo Alavés que marca el descenso (0-2). El cuadro ilicitano, con un tremendo Pere Milla, autor del primero, no tuvo rival en un cuadro vasco con una mala defensa adelantada y sin puntería en las que tuvo Joselu. Tete Morente sentenció al final.



Mientras, al Athletic club le sentó bien el parón y logró ganar tras dos derrotas, ante un Levante colista (2-0). Los leones mandaban y merecían el gol, pero lo más difícil de nuevo se resistía, hasta que llegó el estreno de Berenguer a 20 minutos del final. Con el rival volcado, Williams hizo el segundo para un Athletic necesitado que coge confianza para salir de abajo.



En la zona roja se quedó el Real Valladolid, después de desaprovechar un 0-2 ante un Huesca que perdonó incluso la victoria (2-2). El empate tuvo como protagonista a Roberto, meta del Pucela que salvó a los suyos aunque en lo loco del segundo tiempo pudo pasar de todo. Bruno hizo el primero en El Alcoraz y en la reanudación Waldo Rubio dobló la renta visitante.



Sin embargo, en el saque de centro recortó Rafa Mir y, cinco minutos después, Sandro empató con apenas unos segundos sobre el campo. Siovas se encontró con el palo y Mir la tuvo en varias ocasiones, pero Roberto no abrió más la puerta. El Valladolid la tuvo con Marcos André, pero se quedó con ese punto que le deja penúltimo, entre los dos únicos equipos que siguen sin ganar.



Además, en sesión matinal, Eibar y Osasuna no entraron dormidos en ocasiones, y dejaron un partido abierto pero sin puntería. Un choque intenso en Ipurua, donde no consigue ganar el Eibar, dos empates y dos derrotas, y donde sacó un punto Osasuna que le mantiene en mitad de tabla con 7 puntos.



--RESULTADOS DE LA JORNADA DE DOMINGO DE LALIGA SANTANDER.



Eibar - Osasuna 0-0.



Athletic - Levante 2-0.



Villarreal - Valencia 2-1.



Alavés - Elche 0-2.



Huesca - Valladolid 2-2.



Betis - Real Sociedad 0-3.