Fútbol.- Mainz, Stuttgart y Bielefeld exigen la redistribución de los ingresos de televisión

FRÁNCFORT (ALEMANIA), 18 (dpa/EP)



Los clubes de la primera división alemana de fútbol Mainz, Stuttgart y Arminia Bielefeld y el Jahn Regensburg de segunda unieron fuerzas para promover una campaña de redistribución de los ingresos de la televisión, informó este domingo el periódico 'Bild am Sonntag'.



Los clubes demandan que todos los ingresos de la televisión nacional e internacional a partir de la temporada 2020-21 vayan a parar al mismo bote para los clubes de primera y segunda división. La Liga Alemana de fútbol (DFL) espera recaudar unos 250 millones de euros (292 millones de dólares) por temporada del mercado internacional.



Los cuatro clubes quieren que el 20 por ciento de esta cantidad vaya a parar a los equipos de segunda división, lo que significa que obtendrían 50 millones de euros al año -en lugar de los actuales ocho millones de euros- a expensas de los participantes de la Liga de Campeones y la Liga Europa.



El debate sobre la distribución de los ingresos por derechos de trasmisión ha vuelto a ser un tema principal durante la crisis desatada por la pandemia de coronavirus.



La junta directiva de la DFL tiene previsto tomar una decisión sobre la nueva distribución este año. En particular, los ingresos de los partidos de la Liga de Campeones amplían la brecha entre los principales clubes y el resto de la Bundesliga.



El Bayern Múnich debería recibir 115,69 millones de euros tras su triunfo la pasada temporada, ya que el organismo rector, la UEFA, no hará ningún recorte a pesar de los menores ingresos por la pandemia.