Fútbol.- Beckenbauer: "Pelé es el mejor de todos los tiempos"

BERLÍN, 18 (dpa/EP)



El exfutbolista alemán Franz Beckenbauer envió a su antiguo compañero Edson Arantes do Nascimento 'Pelé' un "vídeo de felicitación" con motivo de su 80 cumpleaños el próximo 23 de octubre y honró al brasileño como el "mejor futbolista de todos los tiempos".



"Durante décadas hemos estado unidos por una maravillosa amistad que siempre ha significado mucho para mí", destacó el ex jugador y técnico de 75 años en una carta abierta que difunde este domingo el periódico 'Bild am Sonntag'.



En los 70, los dos jugadores estrella fueron compañeros de equipo durante un breve lapso en el Cosmos de Nueva York. "Allí pude admirar tus habilidades futbolísticas casi todos los días", escribió Beckenbauer. Fuera del campo, dijo, "aprendí a apreciar al gran hombre Pelé". Destacó que el brasileño estaba ahí para todos y "siempre ayudaba".



En los últimos años "ambos tuvimos que luchar con algunos problemas de salud, por lo que el contacto no es tan intenso como solía ser", reconoció Beckenbauer. "En tu cumpleaños, sin embargo, naturalmente pensaré en ti y en nuestra hermosa amistad", concluyó.