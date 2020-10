Francia sale a la calle para homenajear al profesor decapitado por presunto islamista

Flowers at the Bois d'Aulne college are seen after the attack in the Paris suburb of Conflans St Honorine, France, October 17, 2020. REUTERS/Charles Platiau

PARÍS, 18 oct (Reuters) - Miles de personas salieron a la calle el domingo en varias ciudades de Francia para apoyar a los maestros y defender la libertad de expresión tras el asesinato de Samuel Paty, un profesor de historia que el viernes fue decapitado por un presunto islamista.

En París, Lyon, Marsella y Lille la gente marchó por la calle para homenajear al docente, guardando minutos de silencio, aplaudiendo o cantando la himno nacional francés.

El primer ministro, Jean Castex, asistió a la reunión en la Place de La Republique de París junto con el ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer, y políticos de todo el espectro, mostrando su solidaridad después de un ataque que ha conmocionado al país.

"No nos asustan. No tenemos miedo. No nos dividirán. ¡Somos Francia!", escribió más tarde Castex en Twitter.

Paty, de 47 años, fue asesinado cerca de la escuela en la que impartía clase, a las afueras de París, por un joven de 18 años. A principios de este mes, el maestro había mostrado a sus alumnos caricaturas del profeta Mahoma en una clase sobre la libertad de expresión, lo que molestó a varios padres musulmanes.

El agresor, ruso de origen checheno, fue abatido a tiros por los agentes poco después del ataque. La policía ha detenido a 11 personas en relación con el asesinato.

"Estamos aquí para defender la República, los valores de la República: libertad, igualdad, fraternidad y laicidad. Podemos sentir que la nación está amenazada", dijo Pierre Fourniou, de 83 años, en París.

Paty había sido objeto de una furiosa campaña en redes sociales antes de ser asesinado. Castex dijo en una entrevista en el periódico Journal du Dimanche que el Gobierno está trabajando en una estrategia para proteger a los maestros de las amenazas.

Esta previsto que el miércoles se celebre un tributo oficial en memoria del docente.

(Reporte de de Elizabeth Pineau, Yonathan Van der Voort, Sybille de La Hamaide y Bertrand Boucey, Traducción de Jorge Martínez)