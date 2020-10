Francia.- Miles de personas rinden homenaje en toda Francia al profesor de historia asesinado en un atentado islamista

La derecha, ausente de las concentraciones en recuerdo del profesor decapitado



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



Miles de personas han salido este domingo a las calles de las principales ciudades francesas para recordar al profesor de Historia Samuel Paty, asesinado el viernes a las afueras de París por un estudiante en un acto considerado por las autoridades como un atentado terrorista islamista, en represalia por enseñar a sus alumnos unas caricaturas del profeta Mahoma publicadas por el semanario satírico 'Charlie Hebdo'.



Las concentraciones fueron convocadas primero por la revista satírica 'Charlie Hebdo' y luego se sumaron los principales partidos políticos, SOS Racismo y los sindicatos de la enseñanza.



Entre los dirigentes políticos que han participado están el delegado del oficialista La República En Marcha, Stanislas Guerini; el líder de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon; el secretario general del Partido Socialista, Olivier Faure, y el de Europa Ecología-Los Verdes, Julien Bayou. También han estado la alcaldesa de París, la socialista Anne Hidalgo, el expresidente François Hollande y el ex primer ministro Manuel Valls.



"No tenemos miedo. No nos dividirán", ha publicado el primer ministro, Jean Castex, en Twitter. "¡Somos Francia! Libertad, igualdad, fraternidad. Homenaje a Samuel Paty", ha proclamado Castex en un mensaje acompañado por imágenes de la multitud coreando La Marsella.



"Cualesquiera sean nuestras diferencias políticas, sindicales o de otro tipo, debemos demostrar unidad y demostrar que no tenemos miedo ante los enemigos de la República. La unidad es la condición para el éxito", ha afirmado por si parte el ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer.



Mélenchon ha destacado embutido en un pañuelo con la bandera tricolor que es "nuestro deber como los republicanos estar presentes" frente a los asesinos. "El propósito de estos criminales es dividirnos", ha subrayado.



"El gobierno debería hacerse preguntas" sobre lo que pudo haber llevado al asesinato de Samuel Paty. "Pido unidad nacional (...). Nos olvidamos de todo, de todas las demás batallas, y nos centramos en la necesidad de estar juntos", ha remachado el líder de izquierda.



Valls, sin embargo, ha arremetido contra Mélenchon, quien tiene "una responsabilidad muy grande en esta cobardía de la izquierda" frente al islamismo.



Ha destacado la ausencia de Los Republicanos, principal partido de derecha, y del ultraderechista Unión Nacional de Marine Le Pen. "Ha habido demasiados ataques sin represalias reales. Demasiadas marchas seguidas de demasiados reveses. Demasiados homenajes sin coraje", ha publicado en Twitter el portavoz de Los Republicanos en el Senado, Bruno Retailleau.



Por parte de Unión Nacional piden "acción política, trabajando en algo más concreto" porque "están un poco hartos de la política de velas", ha señalado una fuente del partido.



"JE SUIS ENSEIGNANT"



La primera convocatoria fue la de París, promovida por 'Charlie Hebdo' en la plaza de la República, pero también hay citas en Lyon, Toulouse, Nantes, Lille y Marsella.



En 11 de enero de 2015 la plaza de la República de París fue escenario de una concentración de repulsa por el ataque islamista contra 'Charlie Hebdo' tras la publicación de las caricaturas de Mahoma mostradas en clase por el profesor asesinado el viernes. Entonces se congregaron 1,5 millones de personas tras el asesinato de doce personas en la redacción del semanario.



Entonces se popularizó la frase 'Je suis Charlie' (Yo soy Charlie) en apoyo a la revista y sus trabajadores. Ahora ha surgido la frase 'Je suis enseignant' (Yo soy profesor) en apoyo a la docencia y la libertad de expresión.



Según 'Le Journal du Dimanche', el presidente francés, Emmanuel Macron, habló el sábado con los padres del profesor, de 47 años, así como con su viuda y hermana. Era padre de un niño. Además, el Gobierno ha anunciado un homenaje nacional se rendirá el miércoles en un lugar todavía por concretar.



La Asociación de Alcaldes de Francia (AMF) ha pedido a todos los municipios que rindan homenaje a la víctima, proponiendo "exhibir en sus edificios el hashtag #JeSuisEnseignant (Yo soy profesor), para respetar un minuto de silencio en la próxima reunión de los ayuntamientos y elegir un día para que la bandera del Ayuntamiento descienda a media asta".



"Como cualquier maestro, buscaba preparar a los jóvenes para el ejercicio del pensamiento crítico, condición esencial para la ciudadanía plena", ha publicado 'Charlie Hebdo' en su página de Facebook.



El profesor había mostrado las imágenes durante una lección sobre libertad de expresión a principios de octubre. Las imágenes de Mahoma están prohibidas en el Islam y pueden ofender a los musulmanes.



Su publicación provocó un ataque mortal contra las oficinas de 'Charlie Hebdo' en enero de 2015. Los sospechosos acusados de tener vínculos con esos ataques en enero de 2015 se encuentran actualmente ante los tribunales en un juicio que se espera que se prolongue hasta mediados de noviembre.



Una serie posterior de ataques en Francia, muchos reivindicados por la organización terrorista Estado Islámico, costaron más de 230 vidas en 2015 y 2016.