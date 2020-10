España/Egipto.- González Laya pone fin a su visita oficial a Egipto

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha finalizado este domingo su visita a Egipto, durante la que se ha entrevistado con las más altas autoridades del país y ha condecorado con la Orden del Mérito Civil a la activista por los derechos de la mujer Nehad Abul Komsan.



González Laya se ha entrevistado con el presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, y con el ministro de Asuntos Exteriores, Samé Shukri, con el que ha firmado un memorándum de entendimiento sobre consultas políticas. Ambos han pactado llevar las relaciones bilaterales a un nuevo nivel y reforzar el diálogo político sobre cuestiones regionales, incluidas la situación en el Mediterráneo Oriental, en Oriente Próximo y África, según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.



En el ámbito bilateral, ambos se han comprometido a promover las relaciones económicas y comerciales, pues "aún no han llegado a su potencial", algo que González Laya ha podido transmitir a los representantes de las empresas españolas en Egipto con los que mantuvo un encuentro.



González Laya y Shukri han abordado además las relaciones entre la UE y Egipto, y la Vecindad Sur en su conjunto, objeto de la reunión ministerial que se celebrará en España el 26 de noviembre. Además han intercambiado puntos de vista sobre el futuro de la cooperación entre las dos orillas del Mediterráneo, que será el objeto de la reunión de la Unión por el Mediterráneo (UPM) del 27 de noviembre, también en España, en conmemoración del XXV aniversario del Proceso de Barcelona.



La ministra ha visitado además la sede del Instituto Cervantes en El Cairo, donde se ha reunido con representantes de la importante comunidad de hispanistas egipcios y ha saludado a un grupo de alumnos.



Antes de abandonar El Cairo, la Ministra también pudo reunirse con el Secretario General de la Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, con el que ha repasado la situación de la región, y ha mantenido diversos encuentros con representantes del mundo académico y de la sociedad civil.



ORDEN DEL MÉRITO CIVIL



Durante la visita, concretamente el sábado, González Laya, ha condecorado este sábado en Egipto con la Orden del Mérito Civil a la activista por los derechos de la mujer Nehad Abul Komsan "por su importante labor pública en defensa de los Derechos Humanos de la mujer en temas clave como la violencia de género, el acoso sexual, la mutilación genital femenina y la reforma de la ley sobre herencia".



La ministra, que visita de manera oficial por primera vez el país, ha entregado esta distinción en nombre del Rey como reconocimiento a la trayectoria de la activista local, a la que se le ha reconocido "haber puesto en el punto de mira los Derechos Humanos" en su país.



En su discurso, González Laya ha ensalzado la carrera de la activista como abogada y defensora de los derechos de la mujer así como su influencia en la esfera pública tanto como "estrella de la televisión", como en su faceta de 'influencer' en la plataforma de vídeos Youtube.



"Quizá las generaciones más jóvenes no se den cuenta que hace no tanto, nadie estaba hablando de igualdad de género ni aquí, en Egipto, ni en muchos otros países. Ella tuvo el coraje y la visión de ponerse en primera línea de esta lucha", ha subrayado la ministra.



Nehab Abul Komnsan es fundadora del Centro Egipcio para los Derechos de la Mujer en el que presta asesoría legal a mujeres y organizaciones. Además, ha realizado campañas para cambiar el Código Penal de su país y otras leyes, proteger a las víctimas de violación, igualar los derechos de hombre y mujeres en materia sucesoria y "se ha atrevido a denunciar casos que han sacudido el país".



Aparte de su labor activista, Abul Komnsan tiene un programa de televisión que es seguido a diario por más de 10 millones de personas en el país africano.



González Laya ha recordado que España "ha puesto la igualdad de género en el centro de su agenda" y que es "parte integral" de la cooperación que mantienen con el Gobierno de Egipto y con la sociedad civil del país.