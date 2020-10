El órgano electoral boliviano prescinde del conteo preliminar de votos

El presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, Salvador Romero. EFE/Martin Alipaz/Archivo

La Paz, 17 oct (EFE).- El órgano electoral boliviano decidió prescindir del sistema de Difusión de Resultados Preliminares (DIREPRE), para no generar "incertidumbre" a la población y solo se trabajará con resultados oficiales.

Pocas horas antes de comenzar la jornada de votación del domingo en Bolivia, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, informó de que "por responsabilidad con el país" ese órgano decidió no utilizar el sistema de resultados preliminares, ya que no desean generar incertidumbre en los bolivianos en un "clima de alta polarización".

En una conferencia de prensa en La Paz, Romero explicó que se buscaba en un sistema de difusión de resultados preliminares que estén "cercanos" al resultado oficial, pero "cuando no existe la certeza y el volumen suficiente de información", es mejor retirar ese conteo.

"De tal manera que tengamos certeza de que ese resultado será similar al definitivo, es preferible prescindir de los resultados preliminares", indicó Romero.

Además sostuvo que la población puede estar presente en el recuento de votos, puede fotografiar el acta elaborada por los jurados electorales, mientras que los delegados políticos pueden tener una copia y los resultados en el sistema de cómputo podrán ser verificables acta por acta, incluyendo la fotografía del acta y la transcripción de los resultados.

"El objetivo del Tribunal Supremo Electoral es tener un cómputo que sea seguro para toda la ciudadanía, seguro para las organizaciones políticas en competencia y que los resultados sean confiables", señaló el presidente del órgano electoral.

Además pidió paciencia a la población, porque los resultados oficiales serán "más lentos" pero con la "plena certeza" de que son los que ha emitido la ciudadanía.

En las elecciones del año pasado, el sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP), distinto al DIREPRE, fue cuestionado al permanecer casi un día sin emitir datos y reanudarse de repente con un resultado a favor del entonces presidente Evo Morales.

Los comicios de 2019 fueron anulados entre denuncias de fraude a favor de Morales, que había sido declarado vencedor para un cuarto mandato consecutivo.

Morales siempre ha rechazado esas denuncias, que investiga aún la Fiscalía en Bolivia, y mantiene que se vio forzado a dejar el poder por un golpe de Estado en medio de presiones de militares y policías, entre otras, para negarle una nueva victoria electoral.

Su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), que llega primero en las encuestas, cuestionó en estos comicios la "transparencia" del conteo preliminar de votos que hasta esta jornada esta previsto y anunció que dispondrá de uno propio.

El domingo los bolivianos acudirán a las urnas para elegir al nuevo presidente, vicepresidente, senadores y diputados para los próximos cinco años, entre cinco fuerzas políticas.