EEUU.- Los demócratas dan a la Casa Blanca hasta el martes para acordar nuevos estímulos antes de los comicios

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



La líder demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha dado al secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, de plazo hasta el martes por la noche para alcanzar un acuerdo bipartidista sobre un nuevo proyecto de ley de estímulos y ayudas a la población para aliviar la crisis económica creada por la pandemia de coronavirus.



"Estas 48 horas están relacionadas con un posible acuerdo antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre", ha hecho saber Pelosi en una entrevista con la cadena ABC. "Pero estamos diciendo a los republicanos que hay que congelar algunos aspectos de su propuesta, y definir el lenguaje", ha indicado.



Demócratas y republicanos están enfrentados por el montante de la propuesta. Los demócratas recomiendan 2,2 billones de dólares, mientras que la Casa Blanca ha ofrecido un máximo de 1,6, por no mencionar aspectos adicionales sobre el reparto de dinero directamente a la población.



El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, había anunciado sábado que el martes y el miércoles se votarían medidas de estímulo, incluido un proyecto de ley independiente del Programa de Protección de Cheques de Pago para ayudar a las pequeñas empresas.



Sin embargo los demócratas, que se espera que bloqueen el esfuerzo de McConnell, han estado presionando por un acuerdo más amplio, apostando por las conversaciones intermitentes que Pelosi ha tenido con Mnuchin durante meses.



Las negociaciones continuarían después del martes si no se llega a un acuerdo, pero los demócratas avanzan que no concluirán a tiempo antes del día de las elecciones.