EEUU.- El Senado estadounidense votará este martes el paquete de estímulo republicano para luchar contra el coronavirus

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El Senado estadounidense votará este martes un paquete de estímulo contra el coronavirus de 500.000 millones de dólares (426.729 millones de euros al cambio) a propuesta de los republicanos tras no alcanzar un acuerdo con los demócratas.



El líder de la mayoría republicana en la Cámara Alta, Mitch McConnell, ha anunciado este sábado la votación de este paquete que busca proteger a los pequeños empresarios.



McConnell ha afirmado que los republicanos no están de acuerdo en que "nada es mejor que algo para las familias trabajadoras" y ha pedido a los demócratas que "paren de bloquear" el paquete de estímulo.



Sin embargo, según la cadena estadounidense CNN, es improbable que esta medida sea aprobada, ya que los demócratas ya bloquearon una propuesta idéntica hace un mes.



Las negociaciones para el paquete de estímulo permanecen enquistadas. Los demócratas solicitan que este alcance los 2,2 billones de dólares (1,87 billones de euros), algo a lo que los republicanos del Senado no parecen dispuestos a llegar.



Sin embargo, en la última semana, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha entrado en escena y ha asegurado que aumentaría la oferta por encima de los 1,8 billones de dólares (1,53 billones de euros) que ofrecían los republicanos para conseguir la aprobación del paquete de estímulo por parte de los demócratas.



Este mismo sábado, la presidenta de la Cámara de los Representantes, Nancy Pelosy, se ha reunido con el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, durante más de una hora tras lo que han acordado mantener un nuevo encuentro el próximo lunes, según Bloomberg.



El pasado martes, McConnell ya advirtió que las cifras de las que hablaba Trump estaban "muy por encima" de las que podía "vender" (en alusión al resto de senadores republicanos).



LA CAMPAÑA CONTINÚA



Además, la campaña para las elecciones del próximo 3 de noviembre ha seguido su curso y miles de mujeres se han congregado frente la Casa Blanca y docenas de ciudades contra el Gobierno de Trump.



Una de las organizadoras de esta Marcha de las Mujeres, Rachel Carmona, ha asegurado a DPA que la primera protesta organizada en 2017 fue histórica y que ahora, casi cuatro años después, van a "finalizar lo que empezaron".



La organización de la marcha tiene previsto enviar cinco millones de mensajes de texto pidiendo el voto contra Trump en lo que queda de campaña. Además, las mujeres son consideradas un colectivo clave de cara a obtener la victoria presidencial el próximo 3 de noviembre.



Por su parte, Trump se ha visto envuelto en otra polémica después de que los asistentes a uno de sus mitines en Michigan cantaran "enciérrala" en referencia a la gobernadora del Estado, Gretchen Whitmer, después de que Trump criticara las restricciones impuestas para combatir la pandemia en el estado.



Estos cánticos se dan pocas semanas después de que las Fuerzas de Seguridad estadounidense arrestaran a un grupo de personas, algunos de extrema derecha, que planeaba secuestrar a Whitmer.



"Esta es exactamente la retórica que ha puesto a mi vida, las de mi familia y las de otros miembros del Gobierno en peligro", ha señalado en Twitter la propia Whitmer.