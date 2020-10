EEUU.- Del 3 de noviembre al 20 de enero, las fechas clave del proceso electoral en Estados Unidos

08/09/2016 Colegio electoral en Nueva York en las elecciones de 2016 POLITICA INTERNACIONAL WANG YING / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



Los dos grandes partidos de Estados Unidos, demócrata y republicano, proclamaron en agosto a sus respectivos candidatos a la Casa Blanca. Los estadounidenses deberán decidir si quieren cuatro años más de Donald Trump o un giro político con el nombramiento de Joe Biden, antigua mano derecha de Barack Obama.



El proceso electoral se rige por unas fechas clave que apenas dejan margen para la improvisación y que arrancarán el 3 de noviembre, con una votación que ambos bandos han tratado de vender como la más importante de toda la historia de Estados Unidos.



ELECCIONES: 3 DE NOVIEMBRE



Aunque las votaciones anticipadas han arrancado en algunos estados y el voto por correo está cobrando especial protagonismo este año por la pandemia de coronavirus --y el supuesto "fraude" que Trump atribuye a este sistema--, el día grande de las elecciones será el 3 de noviembre.



La fecha se elige a partir de un calendario en vigor desde poco después de la independencia, según el cual las elecciones tienen lugar el primer martes después del primer lunes de noviembre, con el objetivo de evitar que tengan lugar el 1 de noviembre, festivo. En su día se eligió martes y noviembre para facilitar el transporte, al evitar los fines de semana y los meses de invierno.



No está claro cuándo se conocerá al ganador de la contienda, ya que aunque tradicionalmente los datos han estado claros en la misma noche electoral, algunos estados clave podrían retrasar los resultados si se dispara el voto por correo. Persiste la duda también sobre cuál puede ser la reacción de Trump ante una hipotética derrota.



Además de al presidente, los estadounidenses también están llamados el 3 de noviembre a renovar en su totalidad la Cámara de Representantes --dominada actualmente por el Partido Demócrata-- y una tercera parte del Senado --controlado por el Partido Republicano--.



EL COLEGIO ELECTORAL INTERVIENE



La elección del presidente en Estados Unidos no es directa, ya que los votantes están designando con sus votos a los compromisarios que les representarán en el Colegio Electoral. Para llegar a la Casa Blanca, por tanto, no es necesario ganar el voto popular sino obtener la mayoría de los votos del Colegio, una disparidad que se hizo evidente en 2016 cuando Trump llegó a la Presidencia con menos apoyo ciudadano que su rival, Hillary Clinton.



El Colegio Electoral no se reúne como tal, sino que sus miembros emiten formalmente sus votos desde sus respectivos estados. No obstante, también en este caso hay un regla estricta por la que se establece que deben pronunciarse el primer lunes después del segundo miércoles de diciembre, es decir, el 14 de diciembre en el caso de 2020.



RECUENTO DE VOTOS EN EL CONGRESO



El dictamen del Colegio Electoral quedará reflejado en un 'certificado de voto' que se remitirá al Congreso y a los Archivos Nacionales. El 6 de enero, y en una sesión conjunta, el Poder Legislativo recibe los votos para contarlos y certificarlos.



El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, en calidad de presidente del Senado, será el encargado de dirigir la sesión de recuento y anunciar quiénes han sido finalmente elegidos para los dos principales puestos del país. Pence deberá por tanto decir si repite junto a Trump o, en cambio, ambos ceden el testigo a Biden y a su compañera de fórmula, la senadora Kamala Harris.



LA INVESTIDURA, EL 20 DE ENERO



La fecha de la ceremonia de investidura tampoco varía y será el 20 de enero de 2020. Ese día, el presidente electo deberá jurar el cargo en las escaleras del Capitolio ante el presidente del Tribunal Supremo e iniciar oficialmente un mandato de cuatro años, el último en caso de que Trump logre mantenerse en el Despacho Oval.



Este límite de dos mandatos se estableció en 1951 con la XXII Enmienda de la Constitución estadounidense. En el caso de Biden, que sí tendría derecho a completar ocho años en la Casa Blanca, se da la circunstancia de que tomaría posesión con 78 años, una edad sin precedentes para un presidente de Estados Unidos.