Coronavirus.- Alemania frena por ahora el repunte de contagios tras registrar 5.500 casos en 24 horas

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



Alemania ha registrado este domingo 5.587 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, lejos del récord diario de 7.830 nuevos casos que marcó el sábado, según el balance publicado por el Instituto Robert Koch de enfermedades infecciosas, la agencia del Gobierno alemán responsable del seguimiento de la pandemia.



El RKI ha confirmado así un total de 361.974 contagios en el país desde la declaración de la pandemia, mientras que el total de fallecidos es de 9.777, tras constatar otros 10 decesos más en las últimas horas.



Renania del Norte-Westfalia prosigue encabezando la lista de estados más afectados con 89.681 casos y 1.943 fallecidos, seguido de Baviera, con 78.940 y 2.713 fallecidos, y de Baden-Wüttemburg, con 59.353 casos y 1.928 decesos. La capital, Berlín, registra 21.127 casos y 240 fallecidos.



Alemania es uno de los países más afectados por la crisis del coronavirus en Europa después de España, Francia, Reino Unido e Italia. El país alcanzó el pico de contagios en el marco de la pandemia entre finales de marzo y principios de abril, con más de 6.000 casos diarios, tras lo cual la cifra cayó para volver a aumentar en julio.



APROBACIÓN MAYORITARIA DE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO



A pesar del repunte de casos, más de dos tercios de los alemanes dicen estar satisfechos con la gestión del Gobierno federal de la pandemia de coronavirus, según una encuesta realizada por el instituto de investigación de opinión Kantar en nombre del dominical 'Bild am Sonntag'.



Alrededor del 68 por ciento de los encuestados calificaron la gestión de la pandemia como "bastante buena", según los resultados publicados este domingo. Solo un 27 por ciento calificó la respuesta como "bastante mala", y el porcentaje de indecisos solo llegó al 4 por ciento.



Sobre la obligación de usar máscaras en todos los lugares públicos en áreas de riesgo, cuando no es posible mantener una distancia constante, el 89 por ciento se ha declarado a favor de la medida, por un 10 por ciento que ha expresado su rechazo a esta norma.



"EL VERANO SE HA TERMINADO"



La canciller alemana, Angela Merkel, ha instado este sábado a la población a quedarse en casa "en la medida de lo posible". "Tenemos que hacer todo lo que podamos ahora para asegurarnos de que el virus no se propague de manera incontrolable. Cada día cuenta", ha declarado la mandataria en su podcast semanal.



"Les pido que se abstengan de cualquier viaje que no sea realmente necesario, cualquier celebración que no sea realmente necesaria. Por favor, quédense en casa, donde sea que esté, en la medida de lo posible", ha declarado.



La canciller ha reconocido que el país se encuentra en una "fase muy grave" de la pandemia y que "el número de nuevas infecciones está aumentando a pasos agigantados cada día".



"El verano relativamente relajado ha terminado; ahora nos enfrentamos a meses difíciles. Cómo será el invierno, cómo será nuestra Navidad, se decidirá en los próximos días y semanas. Todos lo decidimos a través de nuestras acciones", ha avisado.